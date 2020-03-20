Luminor: уроки прошлого кризиса не были усвоены

Отмена пенсионных взносов в период глобального экономического спада уменьшит доходы от следующего экономического подъема, сообщили в Luminor.

По словам главы Балтийского пенсионного подразделения Luminor Расмуса Пиккани, сегодняшние решения должны учитывать уроки предыдущего кризиса, чтобы не повторять ошибок.

«При сравнении сегодняшней ситуации с предыдущей приостановкой взносов важно говорить о двух аспектах. Во-первых, в прошлый раз будущие пенсионеры, которые не инвестировали на финансовом рынке в наиболее благоприятный период нескольких экономических циклов, понесли значительные потери. То же самое происходит снова, и опять больше всего теряют именно будущие пенсионеры», – сказал Пиккани.

«Ведь предстоит следующий подъем в финансовом цикле, который предоставит новые возможности. И очень несправедливо сейчас, во время падения цен, исключать будущих пенсионеров из игры в канун неизбежного будущего подъема на финансовых рынках», – добавил он.

В качестве другого аспекта Пиккани указывает, что в нижней точке предыдущего экономического цикла Эстония как государство стояла в значительной мере перед иным выбором, чем сегодня.

«До перехода на евро Эстония на международном финансовом рынке была малозаметным новичком, чья смешная и основанная на валютном комитете эстонская крона была, по мнению международных наблюдателей, обречена. Сегодня же Эстония является одним из лучших учеников на европейском финансовом рынке, и ее чрезвычайно низкий уровень долга держит многие двери открытыми», – отметил он.

«Таким образом, отмена взносов в накопительную пенсию, безусловно, не входят в число тех немногих вариантов, из которых может выбирать сегодняшнее правительство для преодоления кризиса. Поэтому не существует разумных причин для такого выбора», ­– добавил Пиккани.

«Также важно отметить, что прекращение пенсионных взносов никоим образом не помогает тем, кто потерял работу. И очень трудно понять, почему такая помощь за счет будущего нужна тем, кто еще имеет работу. В то же время, если правительство реализует это свое решение, оно должно одновременно дать людям возможность повысить свои собственные взносы в будущую пенсию. Но как только экономика восстановится, государство должно будет в качестве компенсации увеличить свои взносы. Но главное то, что наднациональные кредитные средства, расширенный доступ к которым открывается для правительства, и личные пенсионные сбережения налогоплательщиков – совершенно разные вещи, которые нельзя смешивать. Даже если и те, и другие измеряются в евро», – прокомментировал Пиккани.