Эксперт: арендодатели и арендаторы должны договориться

По словам Кирилла Вигула, сейчас важно, чтобы арендодатели и арендаторы действовали сообща и не жадничали. «Понятно, что некоторые фирмы лишились своих доходов. Арендодатели могли бы проявить гибкость и, в случае необходимости, в критических ситуациях либо снижать арендную плату в период закрытия, либо предоставлять платежный отпуск. В сложившейся ситуации побеждает тот, кто готов к компромиссу и сотрудничеству», - сказал Вигул.

«Например, если спортивный клуб замораживает договоры со своими клиентами, то торговому центру как арендодателю также целесообразно пойти на уступки спортивному клубу. Точно так же банки, например, должны действовать разумно, а не наседать на тех, кому трудно», - добавил Вигул.

«Если сейчас действовать сообща, обе стороны получат взаимовыгодную возможность вернуться к бизнесу, как только кризис утихнет. Это в интересах как арендатора, так и собственника помещения», - отметил Вигул.

По словам руководителя 1Partner Kommertskinnisvara, явно под давлением сечас находятся рестораны, потому что люди не осмеливаются выходить на улицу: «В то же время, например, существует спрос на продукты питания, и весь ресторанный бизнес еще не рухнул».