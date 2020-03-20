Работа бюро недвижимости кардинально изменилась

«Вспышка коронавируса предоставляет компаниям, занимающимся недвижимостью, отличную возможность проанализировать функционирование своих онлайн-каналов связи, начать демонстрировать свои объекты удаленно и заключать с клиентами сделки дигитально. Хорошим реальным примером подобной работы является услуга, запущенная Нотариальной палатой, которая позволяет выполнять нотариальные действия с помощью видеомоста», - сказала Карин Ноппель-Кокеров, руководитель портала недвижимости City24.ee.

По ее словам, сектор недвижимости в настоящее время ищет способы, чтобы клиенты, желающие совершить сделку с недвижимостью, могли получать быструю и адекватную обратную связь.

«Сегодня маклеры стараются делать все возможное с учетом изменившихся обстоятельств. Емкая визуальная презентация объектов недвижимости в Сети стала как никогда важной, помогая клиентам сэкономить время, - сказала Ноппель-Кокеров. - В течение многих лет мы твердили, что фотографии недвижимости должны быть высокого качества, но пришло время для более широкого внедрения виртуальных туров и видео».