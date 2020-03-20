Бюджет Нарва-Йыэсуу сильно зависит от неустойчивой ситуации на электростанциях и в сфере туризма

Настроения в малом бизнесе тревожные

Помимо того, что в больших отелях Нарва-Йыэсуу работают сотни человек, и мелкий бизнес курортного города серьезно связан с туризмом.

“Сейчас, проезжая мимо Noorus и Meresuu мы видим пустые парковки, отели временно закрыты, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Если наши люди не работают, это сразу - уменьшение подоходного налога. Кроме того, те, кто приезжает в эти отели, они же используют и другие услуги, в том числе у мелких предпринимателей, а не только на территории отелей - это летняя торговля, мелкие кафе… В любом случае, это также существенно скажется как на бюджете города, так и на благосостоянии наших горожан, которые работают в сфере туризма здесь, в Нарва-Йыэсуу”.

По информации управы, большинство работников крупных отелей зарегистрированы в соседних самоуправлениях и, соответственно, их подоходный налог идет в бюджеты соседних городов. Но мелкие предприниматели вокруг спа-отелей - в основном, налогоплательщики курортного города.

“Самое страшное здесь - это неопределенность, непонятно, как долго это продлится. Это ощущается, что напряжение растет у людей. Обстановка в плане бизнеса, мягко говоря, не позитивная”, - сказал мэр.

По словам Максима Ильина, обеспокоенные горожане обращаются к нему, но серьезную помощь здесь может оказать только государство. Если озвученные правительством меры (выплата 70% от зарплаты) способны поддержать крупные отели, то пока неясно, сможет ли рассчитывать на помощь самый мелкий бизнес - предприниматели-физические лица и паевые товарищества, которые тоже вынуждены свернуть бизнес.

Новости с электростанций вселяют осторожный оптимизм

Резкое снижение биржевой цены квот на выбросы углекислого газа дает нарвским электростанциям шанс вернуться к нормальной работе.

"Такой цены мы давно не видели. Такой ценовой тренд в какой-то момент может дать производству электроэнергии из сланца возможность поднять голову", - сказал “Северному побережью” председатель правления концерна Eesti Energia Хандо Суттер.

Он добавил, что если скомбинировать сжигание сланца, полукоксового газа и биомассы на Нарвских электростанциях, то объем производства электроэнергии начиная с мая может оказаться больше запланированного.

Для Нарва-Йыэсуу этого хорошая новость, поскольку поступления от экологических налогов являются заметной частью городского бюджета. При общем бюджете Нарва-Йыэсуу около восьми миллионов евро, в качестве платы за использование ресурсов на своей территории город получал от Eesti Energia в 2017 году примерно 1,7 млн евро, в 2019 - около 900 тысяч евро (падение почти наполовину).

Но эта сумма складывается из двух источников - плата за добычу сланца и плата за использование речной воды для охлаждения электростанций. Если электростанции увеличат выработку энергии, то и воды им понадобится больше. Значит бюджет Нарва-Йыэсуу получит больше денег за использование природного ресурса.

С другой стороны, добыча сланца может и не вырасти - ведь на фоне возможного оживление на электростанциях, из-за низкой цены на нефть будет уменьшаться производство на заводах масел, а значит, сланца им потребуется гораздо меньше.

В 2020 году городские власти Нарва-Йыэсуу рассчитывают получить за использование воды и добычу сланца 800-900 тысяч евро. Однако, в этом году также появились новые экологические платежи - за термическую переработку сланца и за складирование золы на территории Нарва-Йыэсуу.