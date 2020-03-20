Пт, 20.03.2020
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  • В Ласнамяэ бдительный прохожий помог поймать вдрызг пьяного водителя

В Ласнамяэ бдительный прохожий помог поймать вдрызг пьяного водителя

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Сегодня, 20 марта, утром в 7.05 внимательный житель Таллинна заметил, что на улице Паэкааре один автомобиль Mitsubishi наехал на стоявшую на парковочной площадке Audi, а водитель Mitsubishi скрылся с места ДТП.

Очевидец происшествия позвонил в Центр тревоги на номер 112 и благодаря этому звонку совершивший ДТП мужчина был задержан полицейскими 20 минут спустя.

Установлено, что водитель находился в таком состоянии опьянения, в котором управление автомобилем наказывается в уголовном порядке.

Полиция благодарит всех жителей, которые звонят на номер 112, когда замечают опасную ситуацию.

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