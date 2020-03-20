В Ласнамяэ бдительный прохожий помог поймать вдрызг пьяного водителя

Сегодня, 20 марта, утром в 7.05 внимательный житель Таллинна заметил, что на улице Паэкааре один автомобиль Mitsubishi наехал на стоявшую на парковочной площадке Audi, а водитель Mitsubishi скрылся с места ДТП.
Очевидец происшествия позвонил в Центр тревоги на номер 112 и благодаря этому звонку совершивший ДТП мужчина был задержан полицейскими 20 минут спустя.
Установлено, что водитель находился в таком состоянии опьянения, в котором управление автомобилем наказывается в уголовном порядке.
Полиция благодарит всех жителей, которые звонят на номер 112, когда замечают опасную ситуацию.