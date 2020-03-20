У еще одного полицейского обнаружили коронавирус

«В Выру на данный момент у двоих работавших в одной следственной группе полицейских обнаружен коронавирус. Оба находятся на домашнем лечении», - сказал руководитель Юго-восточного отделения Тамар Тамм.

Когда в начале недели поступило сообщение о первой позитивной пробе на коронавирус выруского полицейского, сразу Выруское отделение полиции было продезинфицировано и всех полицейских этой следственной группы отправили домой следить за состоянием здоровья.