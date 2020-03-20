Пт, 20.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

У еще одного полицейского обнаружили коронавирус

Выруский полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг коронавирус нашли у еще одного выруского полицейского. Таким образом, в Выруском отделении полиции теперь двое зараженных сотрудников — оба из следственной группы, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«В Выру на данный момент у двоих работавших в одной следственной группе полицейских обнаружен коронавирус. Оба находятся на домашнем лечении», - сказал руководитель Юго-восточного отделения Тамар Тамм.

Когда в начале недели поступило сообщение о первой позитивной пробе на коронавирус выруского полицейского, сразу Выруское отделение полиции было продезинфицировано и всех полицейских этой следственной группы отправили домой следить за состоянием здоровья.

Тамм заверил, что полиция продолжит выполнять свою работу и в патрульной службе сбоев не будет. Они следуют всем рекомендациям Департамента здоровья, чтобы обезопасить своих сотрудников и помешать распространению вируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ