У еще одного полицейского обнаружили коронавирус

В четверг коронавирус нашли у еще одного выруского полицейского. Таким образом, в Выруском отделении полиции теперь двое зараженных сотрудников — оба из следственной группы, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«В Выру на данный момент у двоих работавших в одной следственной группе полицейских обнаружен коронавирус. Оба находятся на домашнем лечении», - сказал руководитель Юго-восточного отделения Тамар Тамм.
Когда в начале недели поступило сообщение о первой позитивной пробе на коронавирус выруского полицейского, сразу Выруское отделение полиции было продезинфицировано и всех полицейских этой следственной группы отправили домой следить за состоянием здоровья.
Тамм заверил, что полиция продолжит выполнять свою работу и в патрульной службе сбоев не будет. Они следуют всем рекомендациям Департамента здоровья, чтобы обезопасить своих сотрудников и помешать распространению вируса.