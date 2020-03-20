Пт, 20.03.2020
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  • Двух жителей Эстонии, заразившихся коронавирусом, выписали из больницы

Двух жителей Эстонии, заразившихся коронавирусом, выписали из больницы

Инфекционная палата. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Эстонии сейчас госпитализированы десять инфицированных коронавирусом. Двое ранее попавших в больницу уже выписаны.

Об этом сообщила журналистам в пятницу глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, отметив, что ситуация по состоянию здоровья населения в Эстонии седьмой день подряд остается достаточно стабильной.

К утру пятницы коронавирус в Эстонии был диагностирован у 283 человек, по сравнению со вчерашним это число выросло на 16. С 31 января сделано 2504 теста на COVID-19. 

Эпик отметила, что количество анализов не уменьшилось, скорее, наблюдается тенденция возрастания их количества, всего в Эстонии в день делается от 200 до 300 тестов.

По словам Эпик, у большинства пациентов легкие симптомы, всего госпитализированы десять человек, но интенсивная терапия никому из-за коронавируса не потребовалась. Два человека из ранее госпитализированных на сегодня уже выписаны домой.

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