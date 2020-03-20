Tallink урежет зарплаты сотрудникам на 30 процентов

Данное решение затронет порядка 3900 человек, работающих как на суше, так и на паромах. Также будут урезаны зарплаты членов правления.

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене распорядился уменьшить его зарплату на 50 процентов.

«Мы оказались в ситуации, когда объявленное в связи с распространением чрезвычайное положение оказало ощутимое влияние на экономические показатели предприятия, поэтому нам необходимо принять непростые решения, чтобы обеспечить жизнеспособность концерна и сохранить рабочие места», - обосновал решение председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

«Решение непростое, но мы считаем, что в сложившейся ситуации это лучший возможный вариант, в случае которого люди сохранят рабочие места и доход. Хочу поблагодарить всех сотрудников Tallink Grupp, которые в последние недели с пониманием относились к оптимизации рабочих процессов, а также выполняли свою работу в столь непростых условиях», - сказал Ныгене.

Tallink сотрудничает с Кассой страхования от безработицы, чтобы воспользоваться предложенным государством пакетом финансовой помощи. Также руководство концерна находится на связи с властями, чтобы найти разумные решения для выхода сложившейся ситуации.