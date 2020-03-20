Жесткий кризисный план: новорожденных придется отделять от зараженных матерей

Эстонское общество гинекологов, Эстонское общество акушеров, Эстонское общество детских врачей и Эстонское общество перинатологии 17 марта договорились о пожеланиях для нормального наблюдения за беременностью и оказания родовспоможения, а также наблюдения за находящимися под угрозой заражения новорожденными в первые недели жизни во время эпидемии Covid-19.

Пожелания опираются на опубликованные на данный момент научные статьи и новые руководства Общества гинекологов Великобритании. Принятые решения исходят из имеющейся ограниченной информации, и могут меняться по мере поступления новых данных и исходя из развития ситуации. Для оказания родовспоможения и наблюдения за новорожденные составлены следующие рекомендации:

Нахождение помощника при родах и других членов семье вместе в роженицей в больнице не допускается. Чем больше круг людей, тем сложнее обеспечить им контролируемое перемещение и исключить случайные контакты. Для больной Covid-19 роженицы не показано рутинное кесарево сечение. Потребность в кесаревом сечении решается по показаниям матери и плода. Пока не выявлено вертикальная передача вируса Covid-19 от матери к ребенку до и во время родов. Пуповина от болеющей Covid-19 матери к новорожденному быстро перерезается и новорожденный удаляется от матери и держится в изоляции две недели. Мать с подозрением на наличие Covid-19 отделяется от новорожденного до получения результатов анализов матери. Женские и детские клиники обеспечивают наблюдение и уход за новорожденными, новорожденного не выписывают домой до 48 часов жизни. Во время периода изоляции грудное вскармливание не рекомендовано. Если анализ матери с подозрением на наличие вируса Covid-19 окажется негативным, можно начать грудное вскармливание новорожденного. Матерей учат сцеживать грудное молоко и консультируют по теме сохранения лактации, чтобы в дальнейшем можно было перейти на грудное вскармливание. Если матери отказываются от изоляции новорожденного и/или не отказываются от грудного вскармливания, решение документируется согласно требованиям медицинского учреждения. Если состояние матери и новорожденного хорошее, семья выписывается домой, но не раньше, чем через 48 часов после родов, чтобы оценить адаптацию и здоровье новорожденного, а также сделать первые рутинные скрининги и процедуры. Для наблюдения за новорожденным дома разрабатываются инструкции и листы наблюдения. Эпидемия Covid-19 повлияла на работу больниц и врачей, в том числе связанные с оказанием родовспоможения регуляции. В остальном мире также введены жесткие пожелания и памятки для беременных.

В то же время, пожелание Unicef оказалось мягче. Оно позволяет матери с симптомами болезни кормить грудью, но до того нужно мыть руки, носить маску и регулярно очищать все поверхности.

По информации экспертов Всемирной организации здоровья, при проявлении симптомов беременным нужно проводить анализы вне очереди. И по их оценке, женщины с диагнозом Covid-19 могут кормить новорожденных грудью, если они этого хотят.

В Соединенных Штатах такие же пожелания, например, в Сан-Франциско, запрещают родственникам будущих матерей находиться во время родов в палате, в том числе, отцу ребенка или партнеру по родам.

В Вашингтоне временно запрещено посещение всех больниц, за исключением тех пациентов, которым врачи больше помочь не могут. Такие же требования установлены в Калифорнии, Флориде и Массачусетсе, передает издание Insider.

В Канаде новорожденных отделяют от матери лишь в случае, если у малыша или матери выявляются симптомы заболевания, или ребенок родился преждевременно.

Больницы Великобритании советуют в случае подозрения на коронавирус оставаться дома и носить во время проверки в больнице или родов маски, ограничено и посещение больниц. Нахождение партнера рядом с роженицей разрешено, если у него нет симптомов болезни. Если с матерью и ребенком все в порядке, контакт и кормление грудью определяет сама мать. Врачи консультируют матерей на протяжении всего процесса, а проверки здоровья проводятся согласно плану.

По данным New York Times, во время эпидемии коронавируса здравоохранение Китая было настолько сильно перегружено, что многие акушеры и медсестры были направлены в очаги болезни, чтобы временно помогать медицинским работникам в больницах и центрах.