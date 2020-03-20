Решение принято: Эстония поддержит работников 250 миллионами евро

«Распространение коронавируса повлияло не только на здоровье жителей Эстонии, но и на нашу экономику. Правительство хочет обеспечить в сложившейся ситуации сохранение их рабочих мест и доходов нашим людям. Мы должны сохранять спокойствие и уверенность, что по завершении чрезвычайного положения мы как можно быстрее вернемся к привычному ритму жизни и функционированию общества», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Работодатели смогут ходатайствовать перед Кассой страхования от безработицы о компенсации заработной платы за два месяца выбранного периода с 1 марта до 31 мая, выплаты будут делать до 30 июня 2020 года.

Компенсация будет выплачиваться работникам, объем работы или заработная плата которых уменьшилась минимум на 30 процентов. Дотация в основном будет рассчитываться в размере 70 процентов от средней брутто-зарплаты работника, но не больше 1000 евро в месяц. Порядок получения компенсации предусматривает, что работодатель в тот же период будет платить работнику брутто-зарплату минимум в 150 евро.