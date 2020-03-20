"Реал" не собирается увольнять Зидана

Зинедин Зидан останется на посту главного тренера мадридского "Реала" вне зависимости от результатов команды в нынешнем футбольном сезоне, сообщает As.
Согласно информации источника, руководство мадридского клуба приняло решение не менять тренера по итогам сезона и дать возможность Зидану поработать дальше, вне зависимости от результатов команды после возобновления сезона.
Ранее, в начале марта, после домашнего поражения "Реала" от английского "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) в СМИ появилась информация, что Зидан будет отправлен в отставку в случае, если "Реал" останется без титулов по итогам сезона, и в качестве замены французу рассматривается кандидатура бывшего тренера лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.
Зидан тренировал "Реал" с 2016 по май 2018 года и вернулся в руководство команды в марте 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22