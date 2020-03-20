В Силламяэ временно отменили плату за детский сад и кружки

"13 марта от правительства Эстонии поступило распоряжение остановить кружковую деятельность, деятельность образования по интересам, деятельность молодёжных центров и лагерей в связи с чрезвычайным положением. Исключением является деятельность, которую можно проводить дистанционно. В прошлую пятницу вопрос отмены платы обсуждался с руководителями учреждений. Очевидно, что плату нельзя применять в тот период, когда кружковой деятельности не происходит. Также обсуждался вопрос об организации кружковой деятельности дистанционно и переносе отменённых занятий. Важно, чтобы как государство, так и город призывали родителей при возможности оставлять детей дома и не приводить в детский сад", - пояснил мэр Тынис Калберг.

Городская управа решила освободить учеников и родителей от обязанности уплаты за кружковую деятельность и обучение за тот период, когда эта деятельность не проводится в связи с чрезвычайным положением (распоряжение затрагивает подведомственные учреждения, Центр культуры, Силламяэский молодёжный центр по интересам «Улей», музыкальную школу, библиотеку и музей).

Как сообщила горуправа, также решено с 1 апреля 2020 года освободить родителей от обязанности оплаты за место в детском саду (вопрос об окончании периода освобождения от уплаты будет решать Городское управление Силламяэ исходя из загруженности детских садов и ограничений, связанных с чрезвычайным положением).

Для тех, кто уже оплатил счёт, будет сделан перерасчёт и уплаченная сумма будет возвращена. По действующему порядку родители платят за питание в детском саду, если ребёнок посещает детский сад.