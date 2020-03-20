Отличнику эстонской промышленности грозит крах через пару месяцев

Эстонские производители домов довольно долго задавали тон в Европе. Если остальные экспортные отрасли в начале и середине прошлого десятилетия хирели, они были одними из немногих, кто сумел удержаться на уровне. Эстония была крупнейшим экспортером деревянных домов в Европе.

Однако теперь удача отворачивается от них. В письме министерствам и премьер-министру председатель правления Эстонского союза деревянных домов и владелец Timbeco Woodhouse Сийм Лейсалу говорит, что если в туризме, культуре и сфере развлечений кризис уже наступил, то перед промышленностью, в том числе перед производителями деревянных домов он еще только маячит.

У нас, к счастью, есть долгосрочные договоры, заключенные до вспышки вируса, которые в ближайшие недели удержат фирмы на плаву, - отметил Лейсалу. Но это не продлится вечно. – Если волна от коронавируса потрясет промышленный сектор, экономический кризис будет неизбежен. Выход из него будет долгим и трудным».

По словам Лейсалу, более глубокий кризис начнется, когда встанет промышленный сектор. Инвестиции, сделанные в роботов и заводы, немедленно принесут фирмам большие убытки, что повлечет за собой волну банкротств. Обрушение производства деревянных домов повлечет за собой эффект домино, который потянет туда же архитектурные и инженерные бюро, а также лесопильную и лесную промышленность.

По словам Лейсалу, общий страх и экономический спад уже сейчас вызвали у клиентов неуверенность, осторожность и резкое уменьшение заказов, в том числе в Скандинавии, которая является самым важным и самым большим рынком для производителей деревянных домов. «Многие проекты по развитию домов, которые находятся там на утверждении, отложены на неопределенное время или приостановлены», - пожаловался Лейсалу.

Пусть строит государство

Поскольку на весах лежит многое, Лейсалу считает, что правительство должно поспешить на помощь производителям. Во-первых, им необходимо, чтобы товарообмен между ЕС и Скандинавией продолжился. «Если он остановится, со дня встанет вся обрабатывающая промышленность и строительный сектор», - предупредил Лейсалу, следящий с тревогой и за тем, что происходит на польской границе, и за ограничениями в Скандинавии, в результате чего у наших предприятий уже появились проблемы.

Во-вторых, важно, чтобы государство продолжило делать строительные заказы минимум в объеме прошлых лет. «Мы просим государство рассмотреть возможности на предоставление дополнительных строительных заказов и их принятие в ускоренном порядке. Причем мы советуем подумать о том, чтобы вписать в строительные тендеры критерий использования дерева в объеме минимум 50% от всего строительства», - предложил Лейсалу. В-третьих, от государства хотят решения проблем с ликвидностью, в первую очередь, с помощью KredEx. Должна сохраняться возможность рассрочки налогов и предложения кредита от KredEx на льготных условиях и дополнительных гарантий.

В-четвертых, «если хоть сколько-то возможно, не закрывать из-за чрезвычайного положения стройплощадки и производства. Услуга строительства и установки – жизненно важная услуга, которую производители деревянных домов должны предлагать», - считает Лейсалу.