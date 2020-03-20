Видео ⟩ Жители Латвии выглянули из окон и стали аплодировать. И вот почему

Организаторы флешмоба "Скажем спасибо" (Sakām "Paldies") призывают жителей Латвии каждый вечер в 21:00 в течение 30 секунд (а можно и дольше) аплодировать работникам всех ответственных служб и всем тем, кто продолжает работать.
В четверг вечером хлопали по всей Латвии - пусть не массово, но все равно редакции Rus.TVNET это показалось очень эмоциональным и трогательным.
Организаторы флешмоба отмечают, что борьба с вирусом продолжается и потребует много усилий со стороны ответственных служб - физической и эмоциональной выдержки. По мнению авторов идеи, общество может им помочь - раз в день сказать спасибо, похлопав в ладоши. В открытое окно, стоя на балконе или просто на улице.
Жителей призывают снимать это на видео и делиться в социальных сетях, чтобы те, кто продолжает работать, увидели это.
В Сейме в пятницу днем уже похлопали.
Atsaucoties iekšlietu ministra aicinājumam, Saeima ar aplausiem pauda atbalstu mediķiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem un citiem, kuri, riskējot ar savu un ģimenes locekļu veselību, pilda savus amata pienākumus pic.twitter.com/M61kkAKIiQ— Saeimas ziņas (@Jekaba11) March 20, 2020