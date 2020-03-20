Видео ⟩ Жители Латвии выглянули из окон и стали аплодировать. И вот почему

В четверг вечером хлопали по всей Латвии - пусть не массово, но все равно редакции Rus.TVNET это показалось очень эмоциональным и трогательным.

Организаторы флешмоба отмечают, что борьба с вирусом продолжается и потребует много усилий со стороны ответственных служб - физической и эмоциональной выдержки. По мнению авторов идеи, общество может им помочь - раз в день сказать спасибо, похлопав в ладоши. В открытое окно, стоя на балконе или просто на улице.