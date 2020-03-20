Пт, 20.03.2020
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Видео ⟩ Жители Латвии выглянули из окон и стали аплодировать. И вот почему

Женщина хлопает в ладоши

ФОТО: Marco Passaro/IPA/SIPA / Marco Passaro/IPA/SIPA

Организаторы флешмоба "Скажем спасибо" (Sakām "Paldies") призывают жителей Латвии каждый вечер в 21:00 в течение 30 секунд (а можно и дольше) аплодировать работникам всех ответственных служб и всем тем, кто продолжает работать. 

В четверг вечером хлопали по всей Латвии - пусть не массово, но все равно редакции Rus.TVNET это показалось очень эмоциональным и трогательным.

Организаторы флешмоба отмечают, что борьба с вирусом продолжается и потребует много усилий со стороны ответственных служб - физической и эмоциональной выдержки. По мнению авторов идеи, общество может им помочь - раз в день сказать спасибо, похлопав в ладоши. В открытое окно, стоя на балконе или просто на улице. 

Жителей призывают снимать это на видео и делиться в социальных сетях, чтобы те, кто продолжает работать, увидели это. 

В Сейме в пятницу днем уже похлопали. 

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