Таави Аас: мы не знаем, что с нашей экономикой будет через месяц
- Доставки грузов будет страховать судно Tallink
- Спад в обслуживающем секторе – это катастрофа
- Мы не знаем, как долго продлится кризис
- Потери госказны превысят миллиард евро
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) ответил в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом.
Фрагмент беседы:
– Хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми надолго?
– Продуктов, конечно, хватит. Несмотря на то, что в первые дни после закрытия границ в Германии и Польше образовались заторы из грузовиков, сейчас проблем с доставкой продуктов и товаров в Эстонию больше нет.
Сегодня было принято решение, что между Германией и Эстонией продолжит курсировать судно Tallink, которое станет запасным вариантом на случай, если на границах опять что-то случится с фурами, и они не смогут беспрепятственно их пересекать.
– А когда же в Эстонию будут доставлены маски, дефицит которых усугубляется с каждым часом?
– Это связано не с логистикой, а с глобальным дефицитом. Масок не хватает во всем мире. Вся Европа сейчас находится в поисках масок, некоторые страны начинают производить их сами. Мы тоже работаем над этим вопросом и ищем выход из ситуации. Уже ясно, что совместная европейская закупка задерживается.
– Что будет с ценами на продукты и товары первой необходимости? Может ли государство в условиях ЧС регулировать цены и контролировать поставки?
– Думаю, что цены останутся на прежнем уровне. Правительство следит за обстановкой и не допустит их резкого скачка. Этот контроль прежде всего выражается в том, что мы предотвращаем массовую скупку товаров. Например, рецептурные лекарства можно выкупать только на 2 месяца вперед.
Резкий рост цен на дезинфицирующие средства можно обуздать только тем, что в продажу поступит достаточное количество товара и люди перестанут его скупать на полгода вперед.
– Какие отрасли больше всего пострадали и еще пострадают от коронакризиса?
– Самый большой первый удар пришелся на гостиничный и туристический сектор. Практически все гостиницы, рестораны и кафе закрыты.
В гостиничной сфере просто не осталось клиентов. Спад в торговле – 80%, в общественном транспорте – более 80%. С одной стороны, хорошо, что люди ограничили свое передвижение и контакты. С другой стороны, для экономики – это катастрофа.
– Гостиницы просили освободить их от социального налога, чтобы не увольнять людей. Это реально?
– Сейчас уже принят пакет экономической помощи предприятиям и нужно исходить из него. Этот пакет рассчитан на 3 месяца.
Государство готово компенсировать работодателю 70% зарплаты работника, чтобы избежать увольнений. По истечении 3 месяцев будем смотреть, что можно предпринять дальше. Ситуация меняется каждый день.
– Когда будет доступна первая помощь малым и средним предприятиям?
– В этом же пакете есть гарантии по кредитам предприятий. Речь идет о дополнительной гарантии для банков. И есть возможность получить кредиты с низким процентом через фонд Kredex. Надеюсь, что предприятия смогут обратиться в Kredex уже в самое ближайшее время.
– Возможны ли льготы по арендной плате для мелких предпринимателей, арендующих помещения у города или государства?
– Многие предприятия уже получили льготы от местных самоуправлений. Правительство будет работать в том же направлении. Некоторые крупные торговые центры тоже пошли навстречу мелким арендаторам.
– А работникам будет оказываться помощь? В Эстонии масса людей работают сдельно, то есть не получают месячного жалования. Их кормят ноги. Сейчас эти люди лишены заказов. Им кто-то будет помогать?
– Если такие работники имеют свою фирму и платят себе зарплату, то они тоже могут обращаться в Кассу страхования от безработицы, чтобы получить компенсацию в 70% от средней зарплаты за прошлый год. Главное, чтобы они ранее выплачивали себе зарплату.
Если фотограф или гример выплачивал налоги со своих доходов, это тоже можно иметь в виду. Такой человек выполнял свои обязательства перед государством и теперь может претендовать на компенсацию.
– Может ли выйти на повестку дня вопрос гражданской зарплаты, как, например, в США?
– На первое время у нас все меры уже приняты.
Понадобятся ли дальнейшие шаги, покажет время. Сейчас мы даже не знаем, как долго продлится этот кризис и что будет с нашей экономикой через месяц. Все двери остаются открытыми.
– Коммерческий сектор уже начал объявлять о сокращениях и уменьшении зарплат до 30%. За минувшую неделю зарегистрировано 2100 новых безработных, 18 предприятий заявили о коллективных увольнениях. А каковы перспективы публичного сектора?
– Тоже рано что-то прогнозировать. Исключать ничего нельзя. На данный момент в публичном секторе решено обойтись без сокращений, поскольку это еще больше усугубит спад экономики.
– Выдержит ли бюджет Кассы страхования от безработицы нагрузку, вызванную массовыми сокращениями?
– Для кассы предусмотрено дополнительно 250 миллионов евро на 3 месяца. Кроме того, в бюджете кассы сейчас имеется более 700 миллионов. И есть еще резерв.
Правительство уже объявило, что возьмет в долг миллиард евро. И тут нам все пойдут навстречу. Эстония – в очень хорошем положении, так как сейчас у нас очень маленький государственный долг.
– А что касается пенсионного страхования?
– Решение государства приостановить выплаты во II пенсионную ступень – это одна из возможностей сэкономить деньги в госказне, 4% - это порядка 400 миллионов евро за год. Мы полагаем, что госказна не досчитается за этот год более миллиарда евро, поэтому у нас нет выбора – нужно искать возможности для экономии.
– Все ли туристы вывезены из-за границы? Предлагаются ли аварийные варианты доставки пассажиров на родину?
– Сейчас за границей еще остается порядка 180 человек, зарегистрировавших себя на сайте МИД Эстонии. Все они раскиданы по разным странам по 5-10 человек. Выяснилось, что на Багамских островах – 33 человека.
Вместе с ЕС мы пытаемся найти выход, чтобы доставить этих людей в Евросоюз и потом уже решать проблему дальше. По всей видимости, Nordica позже сможет доставить наших людей в Эстонию.
– Когда, по вашему мнению, может возобновиться авиасообщение Эстонии с другими государствами?
– Это практически невозможно сказать! Мы даже не знаем, что будет дальше с авиакомпаниями. Уверен, что наличие государственной авиакомпании – Эстонии только на пользу. Мы сможем использовать Nordica для доставки людей на родину. Авиалинии будут открыты при первой возможности.
– А почему госкомпания доставляет на родину попавших в ловушку людей за их же счет?
– Не всегда. У нас был один вылет на Тенерифе, где государство частично покрыло расходы.
Смотрите интервью в повторе!
- Может ли государство в условиях чрезвычайного положения контролировать поставки и регулировать цены на продукты первой необходимости?
- Есть ли сейчас проблемы с доставкой продуктов и товаров в Эстонию?
- Какие отрасли больше всего пострадали и еще пострадают от коронакризиса?
- Будет ли государство спасать гостиничный и туристический сектор?
- Когда будет доступна первая помощь малым и средним предприятиям?
- В Эстонии масса людей работают сдельно, то есть не получают месячного жалования. Могут ли они рассчитывать на какую-то помощь?
- Все ли туристы вывезены из-за границы? Предлагаются ли аварийные варианты доставки пассажиров на родину?