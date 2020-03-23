Таави Аас: мы не знаем, что с нашей экономикой будет через месяц

– А работникам будет оказываться помощь? В Эстонии масса людей работают сдельно, то есть не получают месячного жалования. Их кормят ноги. Сейчас эти люди лишены заказов. Им кто-то будет помогать?

– Если такие работники имеют свою фирму и платят себе зарплату, то они тоже могут обращаться в Кассу страхования от безработицы, чтобы получить компенсацию в 70% от средней зарплаты за прошлый год. Главное, чтобы они ранее выплачивали себе зарплату.

Если фотограф или гример выплачивал налоги со своих доходов, это тоже можно иметь в виду. Такой человек выполнял свои обязательства перед государством и теперь может претендовать на компенсацию.

– Может ли выйти на повестку дня вопрос гражданской зарплаты, как, например, в США?

– На первое время у нас все меры уже приняты.

Понадобятся ли дальнейшие шаги, покажет время. Сейчас мы даже не знаем, как долго продлится этот кризис и что будет с нашей экономикой через месяц. Все двери остаются открытыми.

– Коммерческий сектор уже начал объявлять о сокращениях и уменьшении зарплат до 30%. За минувшую неделю зарегистрировано 2100 новых безработных, 18 предприятий заявили о коллективных увольнениях. А каковы перспективы публичного сектора?

– Тоже рано что-то прогнозировать. Исключать ничего нельзя. На данный момент в публичном секторе решено обойтись без сокращений, поскольку это еще больше усугубит спад экономики.

– Выдержит ли бюджет Кассы страхования от безработицы нагрузку, вызванную массовыми сокращениями?

– Для кассы предусмотрено дополнительно 250 миллионов евро на 3 месяца. Кроме того, в бюджете кассы сейчас имеется более 700 миллионов. И есть еще резерв.

Правительство уже объявило, что возьмет в долг миллиард евро. И тут нам все пойдут навстречу. Эстония – в очень хорошем положении, так как сейчас у нас очень маленький государственный долг.

– А что касается пенсионного страхования?

– Решение государства приостановить выплаты во II пенсионную ступень – это одна из возможностей сэкономить деньги в госказне, 4% - это порядка 400 миллионов евро за год. Мы полагаем, что госказна не досчитается за этот год более миллиарда евро, поэтому у нас нет выбора – нужно искать возможности для экономии.

– Все ли туристы вывезены из-за границы? Предлагаются ли аварийные варианты доставки пассажиров на родину?

– Сейчас за границей еще остается порядка 180 человек, зарегистрировавших себя на сайте МИД Эстонии. Все они раскиданы по разным странам по 5-10 человек. Выяснилось, что на Багамских островах – 33 человека.

Вместе с ЕС мы пытаемся найти выход, чтобы доставить этих людей в Евросоюз и потом уже решать проблему дальше. По всей видимости, Nordica позже сможет доставить наших людей в Эстонию.

– Когда, по вашему мнению, может возобновиться авиасообщение Эстонии с другими государствами?

– Это практически невозможно сказать! Мы даже не знаем, что будет дальше с авиакомпаниями. Уверен, что наличие государственной авиакомпании – Эстонии только на пользу. Мы сможем использовать Nordica для доставки людей на родину. Авиалинии будут открыты при первой возможности.

– А почему госкомпания доставляет на родину попавших в ловушку людей за их же счет?

– Не всегда. У нас был один вылет на Тенерифе, где государство частично покрыло расходы.

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