Повесили пять или шесть декабристов

Вроде бы сказал Грибоедов о восстании декабристов, об их методике, тактике, продуманности переворота: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». Может быть, и не говорил он этого, но был человеком государственным и отлично понимал, что никакое легкомысленное жертвование собой и другими людьми реальных изменений принести стране не может.

Выдающийся историк Натан Эйдельман, на которого ссылаются почти все российские рецензенты фильма, говорил мне в одной из бесед, что русская литература, русская культура всегда мечтала о свободе, всегда рвалась к ней, но и всегда ужасалась результатами борьбы, всегда с негодованием отвергала кровь и убийства.

Храбрые, яркие, талантливые люди – как бы ни относиться к самому восстанию – участвовали в тайных обществах, а на экране говорят они одними банальностями, причем банальностями пафосными, выспренними. Уж что написали им сценаристы – Никита Высоцкий и Олег Маловичко – то и говорят. Мол, мы за Константина и подавайте нам конституцию. А император им и отвечает: Дык, кто ж ее не хочет, конституцию-то? Все хотят! Мне самому без конституции жизнь совершенно не мила.

Даже сегодняшний, самый убогий литератор побрезговал бы изъясняться таким примитивным, замшелым, червивым языком, которым пользуется в фильме лучшая часть тогдашнего общества. А уж декабристы, безупречно владевшие устным жанром, блистали афоризмами, остротами и эпиграммами, а не повторяли на все лады: желаем одного – войти в историю России!

(Кстати, когда в мире становится тревожно, то всплывают великие стихи, гениальные строки, что заполнили сейчас даже Фейсбук, оказалось, что в благополучном времени было не стыдно цитировать графоманов и ставить им сотни лайков, а как дошло до беды, то все вспомнили и Пушкина, и Бродского, и Кушнера, и Левитанского, – называю то, что попалось в ленте за последние несколько часов).

Улицы разбитых фонарей

Хочу представить себе человека, пришедшего в кино на блокбастер «Союз спасения», ничего и никогда о декабристах не слыхавшего, но прельстившегося рекламой и популярными артистами. Что же он узнал о декабристах, присмотревшись как можно внимательней и даже не хрустя попкорном? А вот что: набедокурили ребята, наболтали, настреляли, набаловались со спичками; уж и уговаривали их, и предупреждали, и пытались не замечать, и имена их узнавать не хотели, понимали, что дело-то молодое, хочется порезвиться. Но ребята, пацаны, всё не успокаивались, всё бесились и кричали, в сложный для государства период взяли и затеяли восстание вместо того, чтобы помочь Николаю I сесть на престол. Ну что ему было делать? Пришлось некоторых зачинщиков повесить. Кажется, пять или шесть. Ну, не так чтобы много, а несколько человек. А то, что перевешивать пришлось из-за гнилых веревок, так где же крепких напасешься на всех бунтовщиков?

Говорила же тетушка Ивана Васильевича из «Театрального романа»: «Мы против властей не бунтуем» – «Зачем же бунтовать, – поддержал ее я». И правда, зачем это беспокоиться, бегать куда-то, восставать? Нет, цитата не подходит, не могли декабристы предвидеть, что там напишет Михаил Булгаков.

А авторы фильма со старушкой совершенно согласны. И сняли фильм с картонными фигурками, без единого характера, без единого хоть сколько-нибудь убедительного образа. Бестолково, суетливо, да еще умудрились сделать судьбоносным событием российского кинематографа, предполагалось даже включить в школьную программу для изучения.