Фото: латвийская полиция эскортировала эстонцев из Риги в Икла

В сопровождении эскорта полиции Латвии около 40 автомобилей с эстонскими номерами двумя колоннами в 2.45 прибыли в Икла.

Работающие на погранпункте полицейские были готовы к прибытию эстонцев и сделали все, чтобы проделавшие огромный путь соотечественники смогли как можно быстрее отправиться домой. Пересекающих латвийско-эстонскую границу, у которых есть право на въезд в Эстонию, ожидает двухнедельный карантин.