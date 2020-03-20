Пт, 20.03.2020
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Фото: латвийская полиция эскортировала эстонцев из Риги в Икла

Сегодня ночью вернулись оказавшиеся за границей в ловушке эстонцы, которых доставили на эвакуационном пароме из Германии в Ригу, и через пограничный пункт в Икла на родину, пишет Pärnu Postimees.

В сопровождении эскорта полиции Латвии около 40 автомобилей с эстонскими номерами двумя колоннами в 2.45 прибыли в Икла.

Работающие на погранпункте полицейские были готовы к прибытию эстонцев и сделали все, чтобы проделавшие огромный путь соотечественники смогли как можно быстрее отправиться домой. Пересекающих латвийско-эстонскую границу, у которых есть право на въезд в Эстонию, ожидает двухнедельный карантин.

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