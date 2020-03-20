НТД открыл веб-страницу с важной налоговой информацией в условиях чрезвычайного положения

Если налоговые обязанности возникли у меня уже до чрезвычайного положения, можно ли не выполнять их в теперешнем положении?

Для лиц, у которых уже ранее были налоговые затруднения и происходило взыскание задолженности, принудительные исполнения остаются в силе (например, арест банковских счетов, исполнительное производство).

Должен ли я продолжать представлять декларации?

Да. Все декларации следует представлять корректно и своевременно. Это необходимо для того, чтобы государство могло оценить действительное положение предприятий и вынести правильные решения для помощи предприятиям.

Действуют ли при рассрочке задолженности условия/требования, приведенные на домашней странице НТД?

Да, в значительной части. Мы проявляем большую гибкость при составлении графика и учитываем сложившуюся ситуацию.

Где можно увидеть информацию о задолженности коммерческого партнера? Почему закрыто отражение публичной информации о задолженности?

Мы временно закрыли публичный запрос о задолженности, поскольку информация о задолженности не отражает обычной и адекватной экономической картины о предприятии в чрезвычайном положении. Лица, которые всегда были корректными налогоплательщиками, могут в данный момент находиться во временных затруднениях, также информация о рассрочке налоговой задолженности в силу большой нагрузки не попадает достаточно быстро в публичный запрос о задолженности.

Цель временного закрытия запроса о задолженности - не скрыть информацию в сложное время, а избежать постановку предприятий в неравное положение. Мы ищем возможности, как быстрее дать информацию о задолженности, возникшей до кризиса, для этого требуется ИТ-развитие.

Таким образом, в настоящее время нельзя увидеть информацию о задолженности предприятий.

Сейчас есть решение, что начисление интрессов продолжается до 1 мая. Что будет после этого?

Например, для предпринимателей-физических лиц подготавливается смягчение обязанности авансовой оплаты социального налога на один квартал. Также предприятие решило начать вносить изменения в законодательство, что позволит НТД в дальнейшем в случае рассрочки налоговой задолженности снижать интресс более чем на 50 процентов в течение до 18 месяцев. В ближайшее время появится более точная информация об этих мерах.

О пакете правительственных экономических мер можно прочесть здесь: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-toetab-eriolukorras-eesti-tooinimesi-ja-majandust-vahemalt-2-miljardi-euroga

Могу ли я просто не платить налоги?

Не можете. Временная остановка начисления интрессов не означает всеобщего освобождения от налогов. Мы понимаем, что это трудное время для всех. Однако, для деятельности государства важно, чтобы все, кто только может, все же платили налоги. В настоящей ситуации это важнее, чем когда-либо раньше.

Происходят ли возвраты налога с оборота в теперешнем виде и в сроки?

Да. Со своей стороны мы продолжаем выполнять обязанности в срок.

Как должен действовать предприниматель-физическое лицо?

Оказавшемуся в налоговых затруднениях предпринимателю-физическому лицу следует так же корректно представлять налоговые декларации, иначе государство не может получить адекватную оценку о предприятии.

При возникновении налоговой задолженности мы рекомендуем ее рассрочить. Возможность упрощенной рассрочки находится в е-среде НТД. Налоговую задолженность в е-НТД можно рассрочить также и тогда, когда срок ее оплаты еще не наступил, однако декларация уже представлена.

Начисление интресса с налоговой задолженности остановлено с 1 марта по 1 мая. Однако это не означает, что налоги не следует оплачивать, как только это становится возможным — остановка начисления интрессов не означает освобождение от налогов.

Предпринимателям-физическим лицам следует учесть, что если оно остановит свою деятельность в Коммерческом регистре, то через 2 месяца прекращается его медицинское страхование. Такие образом те, кто имеет медицинское страхование, именно исходя из регистрации в качестве предпринимателя — физического лица, скорее не должны останавливать свою деятельность.

Где я могу получить ответы на свои вопросы по налогам?

Все залы обслуживания закрыты по причине чрезвычайного положения. Просим предприятия обращаться с вопросами по адресу ariklient@emta.ee и по телефону 880 0812. приносим извинения, что ответ может занять времени больше, чем всегда — обращений больше обычного.

На темы таможню просим писать tollinfo@emta.ee или звонить 880 0814

На вопросы частных клиентов мы ответим по адресу eraklient@emta.ee и по инфотелефону 880 0811

Кроме того, Министерство Экономики и Коммуникаций создало для предприятий единый контактный пункт. Часто повторяющиеся вопросы собраны здесь: https://www.mkm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviirusega-seoses, информацию можно также получить по электронной почте covid19@mkm.ee