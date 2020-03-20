НТД открыл веб-страницу с важной налоговой информацией в условиях чрезвычайного положения

Налогово-Таможенный Департамент (НТД) открыл веб-страницу, содержащую налоговую информацию в условиях чрезвычайного положения emta.ee/eriolukord, на которой предприятия могут найти ответы на наиболее распространенные вопросы и самые свежие новости об изменениях. Информация на веб-странице дополняется в текущем режиме.
Все залы обслуживания НТД по прежнему закрыты в связи с чрезвычайным положением.
В случае дополнительных вопросов НТД просит предприятия обращаться по адресу ariklient@emta.ee и по телефону 880 0812. На электронный письма НТД отвечает не позднее, чем в течение пяти рабочих дней, в случае более срочных вопросов следует звонить.
Информацию по таможенным темам можно получить, если написать по адресу tolliinfo@emta.ee или позвонить по телефону 880 0814.
На вопросы частных клиентов ответят по адресу eraklient@emta.ee и по инфотелефону 880 0811.
При возникновении технических вопросов и для получения указаний для действий в е-налоговом департаменте, можно получить информацию по адресу e-maks@emta.ee и по телефону 880 0815.
Часто повторяющиеся вопросы для предприятий
Как государство и НТД помогают предприятиям, попавшим в трудное положение?
Для облегчения финансового положения предприятий на время чрезвычайного положения мы прекращаем начисление интресса с налоговой задолженности предприятий, освобождение от интресса действует задним числом с 1 марта по 1 мая.
Кроме того, в ближайшее время будут выяснены дополнительные меры. Например, для предпринимателей-физических лиц готовится смягчение по оплате социального налога на один квартал. Также правительство приняло решение об изменении законодательства, которое позволит НТД в дальнейшем в случае рассрочки налоговой задолженности снижать интресс более чем на 50 процентов в течение до 18 месяцев. Более подробная информация об этих мерах вскоре появится.
Мы проявляем возможную гибкость при долговых процедурах и рекомендуем предприятиям в случае проблем начать через е-среду рассрочку налоговой задолженности или другим образом дать своему налоговому управляющему знать о своих затруднениях.
Что делать, если у меня в связи с чрезвычайным положением/кризисом возникли сложности с оплатой налогов?
Во-первых, следует знать, что во время чрезвычайного положения (с 1 марта по 1 мая 2020 г.) НТД не начисляет интрессов с налоговой задолженности.
Если налоговую задолженность можно оплатить в течение месяца, то не требуется обращаться к нам, чтобы рассрочить задолженность. Мы не будем требовать возврата долга, возникшего во время чрезвычайного положения, в обычном быстром темпе (например, не будем немедленно накладывать арест на банковские счета). Если вы желаете участвовать в государственных поставках, ходатайствовать перед государством или местным самоуправлением о получении пособия или разрешения, то наверняка важно рассрочить оплату задолженности. Также следует поступить тогда, когда вы видите, что сложности являются долговременными.
Все декларации следует представлять все же корректно и своевременно, чтобы государство имело возможность оценить действительное положение предприятий и вынести правильные решения для помощи предприятиям.
Должен ли я рассрочить свою налоговую задолженность, чтобы с 1 марта до 1 мая мне не начислялись интрессы?
Не должен.
Могу ли я изменить согласованный ранее график платежей?
В этом случае следует обратиться к налоговому управляющему и вместе рассмотреть возможности предприятия.
Если налоговые обязанности возникли у меня уже до чрезвычайного положения, можно ли не выполнять их в теперешнем положении?
Для лиц, у которых уже ранее были налоговые затруднения и происходило взыскание задолженности, принудительные исполнения остаются в силе (например, арест банковских счетов, исполнительное производство).
Должен ли я продолжать представлять декларации?
Да. Все декларации следует представлять корректно и своевременно. Это необходимо для того, чтобы государство могло оценить действительное положение предприятий и вынести правильные решения для помощи предприятиям.
Действуют ли при рассрочке задолженности условия/требования, приведенные на домашней странице НТД?
Да, в значительной части. Мы проявляем большую гибкость при составлении графика и учитываем сложившуюся ситуацию.
Где можно увидеть информацию о задолженности коммерческого партнера? Почему закрыто отражение публичной информации о задолженности?
Мы временно закрыли публичный запрос о задолженности, поскольку информация о задолженности не отражает обычной и адекватной экономической картины о предприятии в чрезвычайном положении. Лица, которые всегда были корректными налогоплательщиками, могут в данный момент находиться во временных затруднениях, также информация о рассрочке налоговой задолженности в силу большой нагрузки не попадает достаточно быстро в публичный запрос о задолженности.
Цель временного закрытия запроса о задолженности - не скрыть информацию в сложное время, а избежать постановку предприятий в неравное положение. Мы ищем возможности, как быстрее дать информацию о задолженности, возникшей до кризиса, для этого требуется ИТ-развитие.
Таким образом, в настоящее время нельзя увидеть информацию о задолженности предприятий.
Сейчас есть решение, что начисление интрессов продолжается до 1 мая. Что будет после этого?
Например, для предпринимателей-физических лиц подготавливается смягчение обязанности авансовой оплаты социального налога на один квартал. Также предприятие решило начать вносить изменения в законодательство, что позволит НТД в дальнейшем в случае рассрочки налоговой задолженности снижать интресс более чем на 50 процентов в течение до 18 месяцев. В ближайшее время появится более точная информация об этих мерах.
О пакете правительственных экономических мер можно прочесть здесь: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-toetab-eriolukorras-eesti-tooinimesi-ja-majandust-vahemalt-2-miljardi-euroga
Могу ли я просто не платить налоги?
Не можете. Временная остановка начисления интрессов не означает всеобщего освобождения от налогов. Мы понимаем, что это трудное время для всех. Однако, для деятельности государства важно, чтобы все, кто только может, все же платили налоги. В настоящей ситуации это важнее, чем когда-либо раньше.
Происходят ли возвраты налога с оборота в теперешнем виде и в сроки?
Да. Со своей стороны мы продолжаем выполнять обязанности в срок.
Как должен действовать предприниматель-физическое лицо?
Оказавшемуся в налоговых затруднениях предпринимателю-физическому лицу следует так же корректно представлять налоговые декларации, иначе государство не может получить адекватную оценку о предприятии.
При возникновении налоговой задолженности мы рекомендуем ее рассрочить. Возможность упрощенной рассрочки находится в е-среде НТД. Налоговую задолженность в е-НТД можно рассрочить также и тогда, когда срок ее оплаты еще не наступил, однако декларация уже представлена.
Начисление интресса с налоговой задолженности остановлено с 1 марта по 1 мая. Однако это не означает, что налоги не следует оплачивать, как только это становится возможным — остановка начисления интрессов не означает освобождение от налогов.
Предпринимателям-физическим лицам следует учесть, что если оно остановит свою деятельность в Коммерческом регистре, то через 2 месяца прекращается его медицинское страхование. Такие образом те, кто имеет медицинское страхование, именно исходя из регистрации в качестве предпринимателя — физического лица, скорее не должны останавливать свою деятельность.
Где я могу получить ответы на свои вопросы по налогам?
Все залы обслуживания закрыты по причине чрезвычайного положения. Просим предприятия обращаться с вопросами по адресу ariklient@emta.ee и по телефону 880 0812. приносим извинения, что ответ может занять времени больше, чем всегда — обращений больше обычного.
На темы таможню просим писать tollinfo@emta.ee или звонить 880 0814
На вопросы частных клиентов мы ответим по адресу eraklient@emta.ee и по инфотелефону 880 0811
Кроме того, Министерство Экономики и Коммуникаций создало для предприятий единый контактный пункт. Часто повторяющиеся вопросы собраны здесь: https://www.mkm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviirusega-seoses, информацию можно также получить по электронной почте covid19@mkm.ee
Ответы на повторяющиеся вопросы на русском языке можно найти по веб-адресу emta.ee/ru/chrezvychaynaya-situacya