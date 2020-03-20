Пт, 20.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Рулон туалетной бумаги за 3600 евро? Почему бы нет, если в нагрузку идет кое-что ценное

Рулон туалетной бумаги за 3600 евро? Почему бы нет, если в нагрузку идет кое-что ценное

Туалетная бумага.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees.

Пока во всем мире туалетная бумага является большим дефицитом, в ювелирном магазине Лас-Вегаса покупателей ждет заманчивое предложение, передает Kodustiil.

Предложение включает в себя рулон туалетной бумаги, в дополнение к которому идет якобы бесплатное дорогое кольцо. Как сообщает news.com.au, шутники из ювелирного магазина просят за туалетную бумагу и кольцо, в переводе на наши деньги, чуть более 3600 евро. Кольцо, которое продается вместе с туалетной бумагой, украшено бриллиантом в один карат.

Пусть вас не смущает цифра 6000 долларов в подписи к фотографии: издание перевело цену кольца с бумагой, или бумаги с кольцом, в австралийские доллары.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ