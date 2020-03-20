Рулон туалетной бумаги за 3600 евро? Почему бы нет, если в нагрузку идет кое-что ценное

Пока во всем мире туалетная бумага является большим дефицитом, в ювелирном магазине Лас-Вегаса покупателей ждет заманчивое предложение, передает Kodustiil.
Предложение включает в себя рулон туалетной бумаги, в дополнение к которому идет якобы бесплатное дорогое кольцо. Как сообщает news.com.au, шутники из ювелирного магазина просят за туалетную бумагу и кольцо, в переводе на наши деньги, чуть более 3600 евро. Кольцо, которое продается вместе с туалетной бумагой, украшено бриллиантом в один карат.
A jeweller has caught attention by selling a roll of toilet paper for thousands of dollars and offering the buyer a free diamond ring.https://t.co/cBPNgYW1JY— news.com.au (@newscomauHQ) March 12, 2020
Пусть вас не смущает цифра 6000 долларов в подписи к фотографии: издание перевело цену кольца с бумагой, или бумаги с кольцом, в австралийские доллары.