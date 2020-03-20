Пт, 20.03.2020
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Поддерживающий многодетные семьи предприниматель будет раздавать горячие обеды

Съесть суп на месте не получится, его нужно забрать с собой в своей посуде.

ФОТО: Virumaa Teataja

Недоходное объединение Тартумааские многодетные семьи и фирма питания Leviso Group снова будет кормить супом членов многодетных семей, испытывающих материальные трудности, как это делалось во время школьных каникул, пишет Tartu Postimees.

По словам координатора Тийны Аасмяэ, в список попадут не только школьники, но и детсадовцы.

Все, кому нужен суп на обед, должны зарегистрироваться или по телефону 5559 9306, или по адресу электронной почты aasmaetiina@gmail.com.

За обедом нужно отправить одного взрослого по адресу Тарту, Варику, 8, со своей посудой! Из-за угрозы распространения коронавируса питание на месте проводиться не будет.

Суп можно получить по рабочим дня с 11 до 14 часов, можно организовать и так, что пришедшему за едой выдадут двухдневную порцию. О таком желании нужно сообщить во время регистрации.

Суп начнут раздавать с понедельника, 23 марта.

Такой суп в каникулы уже в течение десяти лет предлагали предприниматель Майре Ласс и координатор Тийна Аасмяэ. Теперь Майре Ласс передала свою благотворительную деятельность сыну, Янеку Лассу.

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