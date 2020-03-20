Поддерживающий многодетные семьи предприниматель будет раздавать горячие обеды

Недоходное объединение Тартумааские многодетные семьи и фирма питания Leviso Group снова будет кормить супом членов многодетных семей, испытывающих материальные трудности, как это делалось во время школьных каникул, пишет Tartu Postimees.
По словам координатора Тийны Аасмяэ, в список попадут не только школьники, но и детсадовцы.
Все, кому нужен суп на обед, должны зарегистрироваться или по телефону 5559 9306, или по адресу электронной почты aasmaetiina@gmail.com.
За обедом нужно отправить одного взрослого по адресу Тарту, Варику, 8, со своей посудой! Из-за угрозы распространения коронавируса питание на месте проводиться не будет.
Суп можно получить по рабочим дня с 11 до 14 часов, можно организовать и так, что пришедшему за едой выдадут двухдневную порцию. О таком желании нужно сообщить во время регистрации.
Суп начнут раздавать с понедельника, 23 марта.
Такой суп в каникулы уже в течение десяти лет предлагали предприниматель Майре Ласс и координатор Тийна Аасмяэ. Теперь Майре Ласс передала свою благотворительную деятельность сыну, Янеку Лассу.