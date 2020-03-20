Корона дня: новые пункты для сдачи пробы на коронавирус, судьбу пенсионной реформы решит Госсуд и финансовая помощь со стороны государства

В Эстонии коронавирус диагностирован у 283 человек

По состоянию на утро 20 марта, в Эстонии коронавирус диагностирован у 283 человек, вчера вирус был обнаружен у 16. С 31 января было сделано 2504 теста на COVID-19. Читать далее...

Рейнсалу: граждане стран ЕС должны вернуться домой даже через закрытые границы

По инициативе министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу министры иностранных дел Латвии, Литвы и Германии составили совместное обращение к своим коллегам в странах Европейского Союза, а также к верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Читать далее...

Галерея и видео: спасительный паром добрался до Риги

В первый час пятницы до порта Риги добрался круизный лайнер Romantika, который доставил из Германии около 400 эстонцев, латышей и литовцев, оказавшихся в ловшке за границей. Читать далее...

Финляндия с 22 марта все-таки запретит маятниковую миграцию из Эстонии

Финляндия с воскресенья запретит перемещения между Эстонией и Финляндией лиц, постоянно проживающих в Эстонии, но работающих в Финляндии. Читать далее...

Врач не принял онкологического больного

Прервавшая 18 марта плановый прием Клиника Тартуского университета заверяет, что прием рожениц, оказание неотложной помощи, а также диализ и онколечение продолжаются, однако как минимум один раковый больной все же оказался в западне. Читать далее...

Департамент предупреждает: если услышали эту фразу по телефону — бросайте трубку

В отдел работы с киберинцидентами (CERT-EE) Департамента государственных инфосистем (RIA) поступили сообщения о телефонных звонках на английском языке: у людей спрашивают о безопасности их компьютеров и хотят получить к ним доступ. Департамент призывает сразу прерывать подобные звонки. Читать далее...

Юри Ратас назвал одно из условий для отмены чрезвычайного положения

Правительство получит в начале недели оценку экспертов о влиянии, распространении и возможной продолжительности коронавируса в Эстонии, сообщил премьер-министр Юри Ратас в передаче "Первая студия" на телеканале ETV. Читать далее...

Отсутствие защитных масок вывело на рынок сомнительные альтернативные изделия

Поскольку аптеки говорят, что защищающие от вируса маски давно закончились, их дефицит стал толчком как для швей, так и для интернет-торговцев. Однако возникает вопрос, есть ли толк от самодельных или заказанных за рубежом изделий в деле защиты здоровья. Читать далее...

В Таллинне открылся мобильный пункт для сдачи пробы на коронавирус

Первый drive-in пункт для взятия проб на коронавирус открылся в пятницу в Таллинне рядом с Певческим полем. А в ближайшие дни подобные мобильные пункты появятся в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве. Читать далее...

Жесткий кризисный план: новорожденных придется отделять от зараженных матерей

Из-за эпидемии коронавируса Covid-19 временно изменилось оказание родовспоможения и наблюдение за новорожденными в первые недели жизни. Читать далее...

Отличнику эстонской промышленности грозит крах через пару месяцев