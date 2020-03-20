Россия заявила о шести разработанных в стране вакцинах от COVID-19

"В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что работа шла круглосуточно. "И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - сказал Мишустин.