Пт, 20.03.2020
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Россия заявила о шести разработанных в стране вакцинах от COVID-19

Михаил Мишустин.

ФОТО: Alexander Astafyev/AP

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность российских препаратов против коронавируса, в России проводятся испытания шести вакцин.

"В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что работа шла круглосуточно. "И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - сказал Мишустин.

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