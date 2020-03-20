Команды "Формулы-1" помогут в производстве аппаратов вентиляции легких

Национальные правительства обратились за помощью к компаниям, имеющим опыт работы в сфере технологий и инженерных разработок высокого уровня. Тема обсуждалась на телеконференции между представителями руководства "Формулы-1" и командами.

На призыв откликнулись команды "Мерседес", "Ред Булл", "Макларен", "Уильямс" и "Феррари". Поскольку старт нового сезона "Формулы-1" был отложен из-за угрозы распространения коронавируса, инженерные отделы большинства команд предпримут меры для исследования, разработки и производства медицинского оборудования, в том числе аппаратов для ИВЛ.