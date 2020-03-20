Пт, 20.03.2020
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Команды "Формулы-1" помогут в производстве аппаратов вентиляции легких

Болид команды "Формулы-1" Renault

ФОТО: Ken Murray/ZUMAPRESS.com

Команды "Формулы-1" окажут помощь в производстве аппаратов вентиляции легких, сообщает La Gazzetta dello Sport

Национальные правительства обратились за помощью к компаниям, имеющим опыт работы в сфере технологий и инженерных разработок высокого уровня. Тема обсуждалась на телеконференции между представителями руководства "Формулы-1" и командами.

На призыв откликнулись команды "Мерседес", "Ред Булл", "Макларен", "Уильямс" и "Феррари". Поскольку старт нового сезона "Формулы-1" был отложен из-за угрозы распространения коронавируса, инженерные отделы большинства команд предпримут меры для исследования, разработки и производства медицинского оборудования, в том числе аппаратов для ИВЛ.

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