В Индексе экономической свободы Эстония опередила Латвию и Литву

Как показывает индекс центра исследований США Heritage Foundation, Эстония в этом индексе занимает 10 место, Литва 16 и Латвия 32.

"Высокая оценка экономической свободы показывает, что у Литвы даже в таких беспрецедентно сложных условиях есть благоприятные позиции для отражения экономических вызовов. Демонстрировавшиеся в последние годы фискальная дисциплина, накопленные резервы, исключительно высокие рейтинги государственных заимствований и одна из самых низких в Евросоюзе задолженностей властного сектора отличают Литву как страну с большим маневром свободы", – сказала в пресс-релизе старший эксперт Института свободного рынка Литвы Индре Гените-Пикчене.

По ее мнению, хотя по многим показателям Литва опережает средний показатель, составители индекса подчеркивают, что необходимо увеличивать прогресс в сфере борьбы с коррупцией, бороться с культурой толерантного отношения к ней. Они также призывают повышать эффективность расходов властного сектора и стремиться к повышению продуктивности труда. По сравнению с предыдущими годами ухудшилась оценка в области налогов.

Улучшению позиции Литвы в индексе способствовало повышение оценки регулирования трудовых отношений. Это связано с новой редакцией Трудового кодекса, которая упростила требования к трудоустройству и увольнению.