Галерея ⟩ Жизнь продолжается! Но меры предосторожности никто не отменял

Однако, греясь на солнышке и прогуливаясь, не стоит забывать и об осторожности: не подходите близко друг к другу, при кашле и чихании закрывайте лицо, не касайтесь голыми руками скамеек и поручней. Особенно внимательно следует следить за гуляющими детьми! Уважаемые родители, если вы отпустили ваших детей на улицу, проверьте, чтобы после прогулки они тщательно вымыли руки.