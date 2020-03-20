Пт, 20.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик

Галерея ⟩ Жизнь продолжается! Но меры предосторожности никто не отменял

Фотограф Postimees снял эти оптимистичные кадры в сегодняшний весенний день в столичном районе Ласнамяэ. Смотрите, сколько людей вышли на улицу, несмотря на пандемию коронавируса! 

Однако, греясь на солнышке и прогуливаясь, не стоит забывать и об осторожности: не подходите близко друг к другу, при кашле и чихании закрывайте лицо, не касайтесь голыми руками скамеек и поручней. Особенно внимательно следует следить за гуляющими детьми! Уважаемые родители, если вы отпустили ваших детей на улицу, проверьте, чтобы после прогулки они тщательно вымыли руки.

Будьте здоровы!

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