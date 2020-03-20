Проверка фактов от Департамента здоровья: MMS не лечит от коронавируса

В связи с эпидемией Covid-19 распространяет множество ложной информации о том, как лечить коронавирус или как себя защитить. Департамент здоровья решил пояснить связанные с распространением вируса обстоятельства, передает Tervis.
Коронавирус не распространяет по вентиляционным шахтам многоквартирных домов.
Частицы вируса достаточно тяжелые, поэтому не перемещаются по воздуху на большие расстояния. Вирус распространяется преимущественно при близком контакте.
Поэтому советуется:
• регулярно проветривать свои жилые комнаты
• дезинфицировать или мыть поверхности, находящиеся в общем пользовании
• обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в общественных помещениях круглосуточно, чтобы предотвратить скопление вирусных частиц и загрязнений.
Средство MMS от коронавируса не лечит!
По оценке Департамента здоровья, MMS – это яд, прием которого не обоснован в любом случае.
В вопросах здоровья следует проконсультироваться со своим семейным врачом или семейной медсестрой. Не стоит искать информацию в интернете или принимать препараты сомнительного производства, качества и применения.
В группу риска входят не только люди в возрасте 80+
Семейный врач оценивает необходимость провести тест на коронавирус согласно разработанному Департаментом здоровья и Обществом семейных врачей Эстонии руководству.
Тест на коронавирус не меняет лечения
Симптоматическое лечение назначает врач. Результат теста не дает человеку необходимой информации для заботы о своем здоровье.
Департамент здоровья призывает людей сообщать о распространяющейся подозрительной информации!