Государство готовит план переноса техосмотров. Автоторговцы против

Планирующийся Министерством экономики и коммуникаций перенос техосмотров можем сделать движение на дорогах опасным для жизни, допустив на улицы большое количество не отвечающих техническим требованиям автомобили. По оценке руководителя Amserv по последующему обслуживанию Ахти Аасала, сейчас государство должно обеспечивать безопасность своих граждан, а не сокращать риск распространения коронавируса ценой жертв ДТП.

Аасала всерьез обеспокоен непродуманным планом государства разрешить автовладельцам в условиях чрезвычайного положения откладывать прохождение обязательного техосмотра.

«Каждый месяц в Эстонии техосмотр проходят тысячи автомобилей, поэтому и в условиях ЧП нужно продолжать организацию технического осмотра, поскольку только так мы можем гарантировать, что в движении участвуют только технически исправные машины. Только сейчас каждый месяц 16 процентов автомобилей отправляются на повторную проверку, а это значит, что у попадающих на осмотр машин в большей степени имеются какие-то значительные недостатки», - подчеркнул Аасала.

При автоматическом продлении техосмотра, по словам Аасала, на дорогах окажутся машины, у которых не работают тормоза или освещение, или, например, неисправна ходовая или колеса. У многих водителей на техосмотре выявляются проблемы и с соответствием нормам охраны окружающей среды: «Машины с такими повреждениями представляют собой опасность как их пользователям, так и другим участникам движения, кроме того и окружающей среде».

«В нынешней ситуации государство должно обеспечить безопасность своих граждан, а не снижать риск распространения коронавируса ценой жертв ДТП. Безусловно, на пунктах техосмотра нужно применить меры для сокращения физического соприкосновения между людьми, чтобы исключить распространение вируса. Но это нельзя делать ценой человеческих жизней, оставленных на дорогах».

Он продолжил: «Пункты техосмотра выполняют свою работу, как врачи, аптекари и представители других, заботящихся о здоровье людей, профессий. Обеспечение безопасности жителей нашей страны важно, и большая часть этого заключается в уверенности, что в движении участвуют автомобили, которые вовремя прошли технический осмотр, отвечают всем требованиям и не опасны для жизни». На пунктах этого предприятия контакт с клиентами сведен к минимуму, используются защитные и дезинфицирующие средства.