Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений выступил с официальным обращением

Сегодня мир переживает серьезные испытания, защищаясь от «чумы XXI века» - коронавирусной инфекции. Современный человек не сердцем, а умом пытается охватить устройство духовного мира. Ум не видит ни Бога, ни ангелов, ни бесов. Он видит только свои мысли. Но мысли не бывают сами по себе. Они — плод деятельности соответствующего духа.

Нависшая над миром некая «апокалиптичность» проявляет в человеке все: и слабость духа, и добродетели. Кто-то молится и старается помочь ближнему пережить невзгоды, а кто-то паникует и ищет лишь виновных.

Истинно верующие никогда не должны поддаваться страху перед любого рода эпидемиями, а наоборот должны усиленно молиться об их преодолении и о даровании сил врачам, помогающим людям бороться с тяжкими заболеваниями!

Мы можем называть по-разному то, что сотрясло наш мир: «пандемией» или «маскировкой мирового экономического кризиса», но то, что происходит с человечеством, заставит людей переосмыслить многие заблуждения, недавно культивируемые, и вспомнить вечные ценности – милосердие и сострадание к ближнему.

Человечество, находясь под угрозой смерти, должно не только пересмотреть свое бытие, но и обратить свои взоры к Богу, Который, посетив нас сегодня, показал всю зыбкость нашего земного существования.

Но в минуты тяжких испытаний должна только крепнуть вера! Верующий в Бога всегда пребывает в Свете любви и душевного спокойствия, ибо Господь всегда рядом с нами и Он – наше Спасение! В Евангелии чаще всего Господь говорит Своим ученикам «не бойтесь!», то есть – если вы верите, что рядом с вами Бог, то что же может случиться плохого для души вашей?!

Наша земная жизнь – это наша дорога к Богу. Любые катаклизмы, катастрофы и эпидемии – это лишь своеобразная «остановка в пути», чтобы проанализировать пройденный отрезок, дабы не сбиться с верного направления. Любой общемировой кризис может стать «духовным пробуждением» для человека! Человек, независимо от своего исторического времени, обязательно лично встретится с Живым Богом и примет судьбоносное решение – обновится ли он благодатью Святого Духа, приняв Бога умом и сердцем, или…погибнет.

Согласно учению преподобного Силуана Афонского, духовный путь человека состоит из трёх этапов: получения благодати, потери её и возвращения или нового стяжания через подвиг смирения.

Нужно быть готовым к тому, что в человеческой душе, переживающей испытания, может появиться и «чувство богооставленности». Но вспомните, что это чувство присутствовало в определенный период жизни и у Самого Господа, и у многих Святых Отцов. Это чувство говорит лишь о том, насколько актуальны эти переживания для духовного возрастания.

Преподобный Максим Исповедник пишет о том, что чувство «богооставленности», ради испытания, было у праведных Иова и Иосифа, ради отеческого назидания – у апостола Павла.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) указывал, что, когда человек переживает «состояние глубокой гибели и бессилия, состояние полной «оставленности», то это происходит лишь для того, чтобы стяжать смирение и вполне оценить благодать Божию.

Сегодня, находясь в кризисной ситуации, сложившейся в Эстонии из-за эпидемии коронавируса, нам нужно молитвенно укрепляться в вере, помня, что ни один волос не упадёт с нашей головы без ведома Бога!

В то же время Церковь должна поддержать предпринимаемые Эстонским правительством чрезвычайные меры, направленные на то, чтобы обезопасить граждан от быстро распространяющейся вирусной инфекции. Но наши храмы не закрыты, и священнослужители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата по-прежнему исполняют свой пастырский долг, откликаясь на духовные нужды паствы.

Призываю всех верных чад Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата к пониманию, смирению и усиленной молитве.

Великий пост продолжается. Да укрепит наши силы Господь!

+ Евгений

Митрополит Таллинский и всея Эстонии

г. Таллин