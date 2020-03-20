Полезно знать: кого на самом деле в Эстонии отправляют сдавать тест на коронавирус, а кого нет?

Сегодня начал гулять слух, что якобы нужно быть минимум 80-летним, чтобы получить от семейного врача направление на тестирование на коронавирус. Postimees объясняет, кто попадает на тестирование и почему сегодня еще этих тестов делается мало, несмотря на обещания правительства увеличить возможности тестирования.