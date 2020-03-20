Полезно знать: кого на самом деле в Эстонии отправляют сдавать тест на коронавирус, а кого нет?

Сегодня начал гулять слух, что якобы нужно быть минимум 80-летним, чтобы получить от семейного врача направление на тестирование на коронавирус. Postimees объясняет, кто попадает на тестирование и почему сегодня еще этих тестов делается мало, несмотря на обещания правительства увеличить возможности тестирования.
Тестируются люди с признаками болезни и медицинскими показателями.
- Необходимость тестирования решает семейный врач, который направляет пациента на сдачу проб.
- Семейным врачам выданы руководства, но решающим всегда является решение самого врача, который знает список своих пациентов, учитывает симптомы, общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания.
- Врач оценивает индивидуально каждый отдельный случай.
- В первую очередь тестируются пожилые люди и, независимо от возраста, люди с хроническими заболеваниями. Это значит, что в обоснованных случаях тестируются люди любого возраста, если на это есть медицинские показания.
- Разработанные при совместной работе семейных врачей и Департамента здоровья руководства даются в помощь врачу и все рекомендации руководства следует рассматривать вместе. Причисление человека к группе риска и принятие решения — обязанность и ответственность врача, это не должен и не может делать сам человек.
- Тестирование не меняет лечения, врач при назначении лечения исходит из симптомов болезни и общего состояния пациента, при этом учитывает и хронические заболевания.
- Тестируются также все госпитализированные пациенты с симптомами вирусного заболевания.
По словам Департамента здоровья, соблюдение принципов тестирования необходимо в условиях нынешнего кризиса для рационального использования средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и медицинских работников в ситуациях, когда серьезные перебои с поставками являются реальностью.
Организация проведения тестирования сейчас меняется, Департамент здоровья постепенно сообщает новую информацию. Также пересматриваются данные врачам рекомендации. При заболевании или проблемах со здоровьем в первую очередь надо связаться с семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220.