Пт, 20.03.2020
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  • Полезно знать: кого на самом деле в Эстонии отправляют сдавать тест на коронавирус, а кого нет?
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Полезно знать: кого на самом деле в Эстонии отправляют сдавать тест на коронавирус, а кого нет?

Тестирование на коронавирус в Пярну.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Сегодня начал гулять слух, что якобы нужно быть минимум 80-летним, чтобы получить от семейного врача направление на тестирование на коронавирус. Postimees объясняет, кто попадает на тестирование и почему сегодня еще этих тестов делается мало, несмотря на обещания правительства увеличить возможности тестирования.

Тестируются люди с признаками болезни и медицинскими показателями.

  • Необходимость тестирования решает семейный врач, который направляет пациента на сдачу проб.
  • Семейным врачам выданы руководства, но решающим всегда является решение самого врача, который знает список своих пациентов, учитывает симптомы, общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания.
  • Врач оценивает индивидуально каждый отдельный случай.
  • В первую очередь тестируются пожилые люди и, независимо от возраста, люди с хроническими заболеваниями. Это значит, что в обоснованных случаях тестируются люди любого возраста, если на это есть медицинские показания.
  • Разработанные при совместной работе семейных врачей и Департамента здоровья руководства даются в помощь врачу и все рекомендации руководства следует рассматривать вместе. Причисление человека к группе риска и принятие решения — обязанность и ответственность врача, это не должен и не может делать сам человек.
  • Тестирование не меняет лечения, врач при назначении лечения исходит из симптомов болезни и общего состояния пациента, при этом учитывает и хронические заболевания.
  • Тестируются также все госпитализированные пациенты с симптомами вирусного заболевания.

По словам Департамента здоровья, соблюдение принципов тестирования необходимо в условиях нынешнего кризиса для рационального использования средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и медицинских работников в ситуациях, когда серьезные перебои с поставками являются реальностью.

Организация проведения тестирования сейчас меняется, Департамент здоровья постепенно сообщает новую информацию. Также пересматриваются данные врачам рекомендации. При заболевании или проблемах со здоровьем в первую очередь надо связаться с семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220.

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