Бдительный человек помог поймать пьяного водителя, который ехал на чужом автомобиле

Подозреваемый ранее уже был наказан за вождение транспортного средства пьяным. По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Прийта Тыниссона, он ходатайствовал о взятии подозреваемого под стражу, поскольку предыдущее наказание недостаточно повлияло на мужчину, ведь после освобождения из тюрьмы он продолжил употреблять алкоголь и садиться пьяным за руль.

«По оценке прокуратуры, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет большую опасность, поэтому оно не разрешено в обществе. Пьяное вождение — одно из самых распространенных и опасных преступлений, которое может коснуться каждого из нас, поэтому арест подозреваемого крайне необходим. Также данным арестом будет дан четкий сигнал, что, несмотря на чрезвычайное положение, правовая система продолжает эффективно работать», - добавил помощник прокурора Тыниссон.

Руководитель патрульной службы полицейского отделения Нарвы Александр Урб благодарит человека, который сообщил о возможно пьяном водителе. «Крайне безответственно садиться пьяным за рулем. Важно отметить, что все водители за рулем отвечают как свою, так и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения», - сказал Урб.