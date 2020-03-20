Авторитарные игры: как правительство РФ борется с пандемией

Что было сделано

Первые меры правительство РФ ввело 23 января. Спустя три дня после того, как Китай объявил, что вирус передается от человека к человеку, Россия ограничила с Уханем транспортное сообщение. Начались массовые проверки туристов из Китая. Когда в России было выявлено два первых случая заражения коронавирусом, меры ужесточились. 31 января правительство РФ ограничило авиасообщение с Китаем. Существенно сократилось количество рейсов. Всех прибывших с «родины» коронавируса принимали в отдельном терминале «Шереметьево». Железнодорожное сообщение ограничили до одного поезда (Москва — Пекин).

Первого февраля президент Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации российских граждан из Китая военные самолеты ВКС России. Эвакуация была проведена 3-4 февраля. Вывезенных граждан поместили на карантин в санаторий в Тюменской области. Их выписали 19 февраля. С 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии границ с Китаем. 23 февраля с круизного лайнера Diamond Princess были доставлены восемь граждан РФ. У троих из них была выявлена коронавирусная инфекция. Прибывших поместили на лечение в инфекционную больницу. В настоящий момент в двухстороннем порядке закрыты границы со всеми странами. Въезд иностранцев в Россию закрыт до 1 мая.

Еще до указа об ограничении участников публичных мероприятий до 50 человек, был отменен экономический форум в Сочи, намеченный на середину февраля. 5 марта в СМИ поступила информация об отмене Петербургского международного экономического форума, который был запланирован на начало июня. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший рабочую группу по противодействию распространения COVID-19, подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Всех граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, обязали самоизолироваться дома в течение 14 дней.

После того, как в Москве были выявлены первые случаи заражения COVID-19, правительство запретило массовые мероприятия численностью более 5000 человек. 16 марта количество участников ограничили до 50. Следом ограничение вступило в силу в регионах. 17 марта Министерство культуры РФ приостановило работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. С 16 марта все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Бизнесу в рекомендательной форме предложили перейти на удаленную работу.

Отдельного внимания правительства в связи с коронавирусом заслужила информационная повестка. Граждан РФ за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе» обязали выплачивать штраф от 30 до 400 тысяч рублей. Первое дело жительницы Амурской области дошло до судебной инстанции. Жительницу Татарстана привлекли к административной ответственности за то, что она отправила голосовое сообщение в WhatsApp нескольким знакомым, в котором заявляла, что город скоро закроют на карантин. Количество штрафов и наказаний растет.

Что не было сделано