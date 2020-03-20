Авторитарные игры: как правительство РФ борется с пандемией

Несмотря на то, что в мире количество зараженных коронавирусом медленно, но верно стремится к отметке в 250 тысяч, в России на сегодняшний момент насчитывается всего 253 заболевших. Можно ли верить официальной статистике, какие меры ввиду пандемии принимает правительство и насколько эффективны их последствия, размышляет российский колумнист Rus.Postimees Мария Забурдаева.
Что было сделано
Первые меры правительство РФ ввело 23 января. Спустя три дня после того, как Китай объявил, что вирус передается от человека к человеку, Россия ограничила с Уханем транспортное сообщение. Начались массовые проверки туристов из Китая. Когда в России было выявлено два первых случая заражения коронавирусом, меры ужесточились. 31 января правительство РФ ограничило авиасообщение с Китаем. Существенно сократилось количество рейсов. Всех прибывших с «родины» коронавируса принимали в отдельном терминале «Шереметьево». Железнодорожное сообщение ограничили до одного поезда (Москва — Пекин).
Первого февраля президент Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации российских граждан из Китая военные самолеты ВКС России. Эвакуация была проведена 3-4 февраля. Вывезенных граждан поместили на карантин в санаторий в Тюменской области. Их выписали 19 февраля. С 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии границ с Китаем. 23 февраля с круизного лайнера Diamond Princess были доставлены восемь граждан РФ. У троих из них была выявлена коронавирусная инфекция. Прибывших поместили на лечение в инфекционную больницу. В настоящий момент в двухстороннем порядке закрыты границы со всеми странами. Въезд иностранцев в Россию закрыт до 1 мая.
Еще до указа об ограничении участников публичных мероприятий до 50 человек, был отменен экономический форум в Сочи, намеченный на середину февраля. 5 марта в СМИ поступила информация об отмене Петербургского международного экономического форума, который был запланирован на начало июня. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший рабочую группу по противодействию распространения COVID-19, подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Всех граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, обязали самоизолироваться дома в течение 14 дней.
После того, как в Москве были выявлены первые случаи заражения COVID-19, правительство запретило массовые мероприятия численностью более 5000 человек. 16 марта количество участников ограничили до 50. Следом ограничение вступило в силу в регионах. 17 марта Министерство культуры РФ приостановило работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. С 16 марта все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Бизнесу в рекомендательной форме предложили перейти на удаленную работу.
Отдельного внимания правительства в связи с коронавирусом заслужила информационная повестка. Граждан РФ за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе» обязали выплачивать штраф от 30 до 400 тысяч рублей. Первое дело жительницы Амурской области дошло до судебной инстанции. Жительницу Татарстана привлекли к административной ответственности за то, что она отправила голосовое сообщение в WhatsApp нескольким знакомым, в котором заявляла, что город скоро закроют на карантин. Количество штрафов и наказаний растет.
Что не было сделано
В России за производство тестов отвечает компания-монополист из Новосибирска «Вектор». Анализы потенциальных зараженных со всей страны везут в Сибирь. Из-за сложности логистики и специфики самого текста результат приходится ждать 3-4 дня. Метод диагностики существенно отличается от методов других стран, так как в тест не включен положительный контроль (образец нуклеиновой кислоты вируса, который всегда должен быть обнаружен; его наличие позволяет определить, что с тестом все в порядке — прим. авт.). Подтвердить его эффективность в данный момент не представляется возможным.
Еще одна особенность диагностирования коронавируса в России заключается в том, в страну невозможно ввезти иностранные тесты. Связано это с поправками к статье 238.1 в уголовного кодекса РФ, инициированных депутатом Ириной Яровой. Согласно закону ввоз в страну несертифицированных медицинских изделий карается сроком до 8 лет. Сертификацию тестам не дают. Из-за того, что государство пошло по пути централизации, в стране образовался дефицит тестов на коронавирус. Это подтверждают журналистские расследования в ходе которых выясняется, что тестов в больницах просто нет.
Есть основания подозревать, что реальные цифры о количестве зараженных умалчиваются. Издание РБК с ссылкой на Росстат сообщило, что в январе количество заболевших внебольничной пневмонией (воспаление легких, которое возникает у человека без контакта с медицинским учреждением — прим. авт.) выросло на 37%. Данных за февраль Росстат изданию не предоставил. Вспышка пневмонии была зафиксирована на Кубани, в Пензе, Челябинске и других регионах. Тем не менее, рост пришелся на пик заболеваемости, и утверждать, что это связано с неправильной диагностикой, пока рано.
Несмотря на то, что въезд и выезд из страны заблокирован, правительство до сих пор не приняло жестких карантинных мер. В частности в Москве, которая является узловым центром страны, не введен карантин. Ряд государственных учреждений приостановил свою работу, но пандемия не повлияла на работу общественного транспорта, торговых центров, спортивных комплексов и других мест большого скопления людей. Аналогичная ситуация происходит в регионах. Карантин не распространился на детские сады, которые по желанию родителей до сих пор могут посещать дошкольники.
Частный бизнес, за исключением компаний, у которых есть возможность работать в удаленном режиме, функционирует в полном объеме. Правительство в условиях пандемии предприняло минимальное количество мер по снижению нагрузки на бизнес. В частности, отсрочило уплату налогов в сфере туризма и авиаперевозок и приостановило выездные проверки бизнеса. В условиях обрушения рубля на 30-40% из-за вспышки коронавируса, мирового кризиса и выхода России из ОПЕК+ последствия промедления в этой области могут оказаться катастрофическими.