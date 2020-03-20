В связи с чрезвычайным положением в Таллинне изменен порядок перевозки, сбора и обращения с отходами

Необходимо обеспечить, чтобы мусор из квартир носителей вируса или тех, у кого подозревается наличие вируса, собирался в отдельный закрытый пакет. В таком случае его не нужно сортировать. Отходы следует собирать в один пакет и затем выбрасывать в контейнер для бытового мусора. Дело в том, что рассортированный мусор направляется на дальнейшую переработку, причем отчасти сортировка производится вручную. Это может создать дополнительный риск для сортировщиков.

Чтобы защитить здоровье своих работников, представители предприятий, оказывающих услугу по вывозу мусора, просят не приближаться к ним ближе, чем на два метра. Подписание актов вывоза мусора временно дигитализировано.

Людей, не имевших контактов с носителями вируса и находящихся на карантине из предосторожности, просят продолжать сортировать отходы и отправлять упаковку и бумажные отходы в переработку.

Таллиннские городские станции отходов открыты и работают по привычном графику.

На станции запрещено приезжать больным и людям с симптомами вирусной инфекции. Лучше всего отложить посещение станций по переработке отходов до окончания чрезвычайного положения и нормализации обстановки. Во время действия чрезвычайного положения на станциях рекомендуется платить карточкой.

Перед сжиганием или складированием смешанные бытовые отходы запрещается обрабатывать вручную, так как в них могут содержаться отходы, с которыми соприкасались носители вируса. В случае, если ручная обработка все же требуется, во избежание заражения ее следует отложить на 72 часа.

Изменен также порядок обслуживания клиентов в отделении Таллиннского центра обращения с отходами по адресу Пальяссааре-пыйк, 5: сотрудники работают из дома и обслуживание на месте не производится. Если вам необходимо обслуживание на месте, заблаговременно известите об этом по телефону 6164000 или электронной почте info@prugi.ee.