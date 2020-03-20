Утверждены члены ученого совета по предотвращению распространения COVID-19

Cобравшаяся сегодня комиссия по решению проблем, связанных с распространением коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, его влиянием на здоровье населения и экономику, созвала ученый совет и утвердила его состав.
Руководителем ученого совета назначили профессора института биологии и трансплантологии Тартуского университета Ирью Лутсар. Членами совета стали ученый секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель, главврач Северо-Эстонской региональной больницы и профессор хирургических заболеваний Тартуского университета Пеэп Тальвинг, врач-инфекционист клиники Тартуского университета Пиллерийн Соодла и профессор-исследователь прикладной вирусологии Тартуского Университета Андрес Меритс.
Задачей ученого совета является предоставлять экспертную информацию правительственной комиссии по чрезвычайному положению. Работу совета организуют Государственная канцелярия и Министерство социальных дел.