Фото: потерявшие работу жители Таллинна отправились зарабатывать деньги в магазины

В чрезвычайной ситуации, когда многие предприятия сферы обслуживания фактически приостановили свою деятельность, а спрос на продукты и товары первой необходимости резко вырос, Selver предложил работу временно лишившимся заработка людям.
«Мы стараемся и в нынешней сложной ситуации предлагать клиентам максимальный выбор товаров и хорошее обслуживание. Мы очень благодарны как постоянным работникам Selver, так и присоединившимся к нам из коллективов других предприятий сотрудникам, вклад которых в уменьшение нагрузки на магазины весьма ценен», - говорит член правления Selver Кристи Ломп.
Selver заключил соглашения как с различными предприятиями, так и с обратившимися к ним отдельными работниками.