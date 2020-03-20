Фото: потерявшие работу жители Таллинна отправились зарабатывать деньги в магазины

«Мы стараемся и в нынешней сложной ситуации предлагать клиентам максимальный выбор товаров и хорошее обслуживание. Мы очень благодарны как постоянным работникам Selver, так и присоединившимся к нам из коллективов других предприятий сотрудникам, вклад которых в уменьшение нагрузки на магазины весьма ценен», - говорит член правления Selver Кристи Ломп.