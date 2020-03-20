Пт, 20.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
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  • Фото: потерявшие работу жители Таллинна отправились зарабатывать деньги в магазины

Фото: потерявшие работу жители Таллинна отправились зарабатывать деньги в магазины

Сотрудница магазина I.L.U. Яана временно работает в Selver.

ФОТО: Selver

В чрезвычайной ситуации, когда многие предприятия сферы обслуживания фактически приостановили свою деятельность, а спрос на продукты и товары первой необходимости резко вырос, Selver предложил работу временно лишившимся заработка людям.

Брюс Уильям и Моханнад временно оставили свою работу в фирме Odeon OÜ.

ФОТО: Selver

«Мы стараемся и в нынешней сложной ситуации предлагать клиентам максимальный выбор товаров и хорошее обслуживание. Мы очень благодарны как постоянным работникам Selver, так и присоединившимся к нам из коллективов других предприятий сотрудникам, вклад которых в уменьшение нагрузки на магазины весьма ценен», - говорит член правления Selver Кристи Ломп.

Кая временно сменила работу: вместо обувного магазина SHU теперь супермаркет.

ФОТО: Selver

Selver заключил соглашения как с различными предприятиями, так и с обратившимися к ним отдельными работниками.

Учитель физкультуры и персональный тренер Кевин в чрезвычайной ситуации работает в Центре комплектации интернет-магазина e-Selver.

ФОТО: Selver

Модзиф на время кризиса сменил работу в ресторане Vapiano на подработку в Järve Selver.

ФОТО: Selver

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