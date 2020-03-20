Рынок Балтийского вокзала тоже предлагает доставку на дом: время ожидания - пара дней

«В отличие от других розничных сетей ассортимент э-рынка другой. Мы предлагаем, прежде всего, широкий выбор домашних продуктов и свежего товара с рынка», - комментирует руководитель по маркетингу Astri Grupp Маттиас Вутть.

Поскольку э-рынок является частью э-центра www.astri.ee, то клиент помимо товаров с рынка также может заказать на дом и другой товар. На выбор более 250 000 товаров и 300 э-магазинов.

«На данный момент можем обещать, что доставим товар на дом клиенту в течение пары дней. Мы сотрудничаем с различными фирмами доставки и хорошо справляется с выполнением заказов. Доставка товаров происходит бесконтактно, то есть курьер звонит заранее и оставляет товар в нужном для клиента месте», - объясняет Вутть.