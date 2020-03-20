Работник McDonald's: почему нам не выдают маски и перчатки для работы с людьми?

Работник сети McDonald's в Эстонии, связавшийся с Rus.Postimees, отметил, что через ресторан, где он работает, проходит большое количество посетителей разного возраста. Несмотря на призывы властей к людям оставаться дома, руководство сети ресторанов быстрого питания изобретает акции, способствующие увеличению посетителей, сообщил он.

Больше всего же страшит его от факт, что работникам не выдают маски и перчатки для работы с людьми. "Для посетителей у нас созданы все условия: все поверхности дезинфицируются, протираются и обрабатываются очищающими средствами, но работники абсолютно никак не защищены", - сетует он.

Исполнительный директор McDonald's в странах Балтии Владимир Яневский в ответ на запрос Rus.Postimees заверил, что здоровье и благополучие как гостей, так и работников имеют для предпориятия первостепенное значение. "Мы соблюдаем все без исключения решения и инструкции, которые правительство уже приняло и выполним те решения, которые будут приняты в будущем. Мы также внимательно следим за ситуацией и действуем, не забегая далеко вперед. Мы сфокусированы в первую очередь на нашей основной цели - обслуживать людей, предлагая им нашу еду", - сказал Яневский.

По его словам, в эти трудные времена предприятие еще чаще обычного убирает и дезинфицирует поверхности в ресторанах.

Кроме того, компания предприняла ряд мер предосторожности: сократила количество посадочных мест в ресторанах; в настоящее время не предоставлятся обслуживание за столом; а заказанная еда подается только в пакетах, предназначенных для того, чтобы забрать еду с собой.

По словам Яневского, на данный момент в рекламе основной упор делается на сервис McDelivery и зону McDrive, поскольку они ориентированы на то, чтобы предоставлять людям удобный бесконтактный сервис.

"Наши сотрудники тщательно соблюдают все гигиенические требования и регулярно моют и дезинфицируют руки, что можно считать одной из самых эффективных профилактических мер против распространения вируса", - подтвердил Яневский.

Также, по его словам, несмотря на отстуствие прямого распоряжения со стороны правительства, компания поставляет своим ресторанам маски для лица - настолько, насколько это возможно в настоящее время.

"Ни у одного из наших сотрудников до сих пор не был диагностирован коронавирус", - успокаивает глава Балтийского McDonald's.