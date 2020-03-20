Ветеринар: ваши домашние питомцы не болеют COVID-19

Несмотря на то, что на данный момент бетакоронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию РНК-содержащего вируса, предполагает зооантропонозное происхождение (то есть источником возбудителя для человека являются прежде всего животные), собаки и кошки не являются источником заражения для людей COVID-19. Одним из достоверных источников по данному вопросу является документ, написанный организацией WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), который гласит: «В настоящее время имеются ограниченные доказательства того, что домашние животные могут быть инфицированы SARS-Cov-2, и нет доказательств того, что домашние собаки или кошки могут быть источником инфекции для других животных или людей».

Принимая во внимание то, что нет никаких доказательств того, что человек может быть источником заболевания для собак и кошек, WSAVA все же рекомендуют заболевшим людям ограничивать тесный контакт (облизывания, поцелуи, прижимания, ласки, совместное употребление пищи) со своими животными, до тех пор, пока не будет получено больше информации о вирусе. Для этого, по возможности попросите другого члена вашей семьи временно позаботиться о вашем любимце.

ВОЗ, как и организация FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций), в своих официальных каналах в отношении домашних животных размещает такие же данные, что лишь подтверждает – бояться не стоит!

Коронавирусы – это семейство вирусов, в котором насчитывается 40 видов РНК-содержащих вирусов, и они для нас не новы. У домашних и сельскохозяйственных животных есть свои разновидности коронавирусов, которые не опасны для человека. Так, например, у крупного рогатого скота вирус семейства Coronaviridae вызывает диспепсию новорожденных телят, у птиц вирус того же семейства вызывает инфекционный бронхит, а у свиней вирусный гастроэнтерит. Профилактику этих заболеваний ветеринарные врачи проводят путем введения инактивированных или живых вакцин.

У кошек коронавирус (FCoV - кошачий коронавирус) вызывает такое заболевание как инфекционный перитонит (FIP), которое, к сожалению, практически всегда заканчивается летальным исходом.

У собак есть так же свой коронавирус (Canine Coronavirus, CCV), который вызывает коронавирусный энтерит у собак.

По данным WSAVA, вакцинация собак и кошек от свойственного их виду коронавируса не является обязательной, а также данная вакцинация относится к нерекомендуемым, ввиду того, что у собак CCV-инфекции обычно протекают субклинически или вызывают слабые клинические проявления. Наличие подтвержденных клинических случаев CCV не оправдывает вакцинацию доступными в настоящее время вакцинами. Нет доказательств, что существующие вакцины обеспечат защиту от патогенных вариантов CCV. Также согласно ограниченному числу проведенных исследований, только у кошек, свободных от антител к кошачьему коронавирусу на момент вакцинации, может вырабатываться некоторая степень защиты. Отсутствие антител к короновирусу у кошек в возрасте 16 недель или старше встречается редко.

Отсутствие эффективности вакцин от коронавируса для собак и кошек не освобождает от ответственности вакцинировать их обязательными (вакцинация от бешенства) и базовыми, комплексными вакцинами.

Со схемами вакцинаций вы можете ознакомиться у любого ветеринарного врача или же самостоятельно, прочитав все на сайте WSAVA. Не стоит пропускать сроки вакцинации. Также следует вакцинировать абсолютно всех животных, и даже тех, кто не посещает улицу.

А в эти дни, используйте свободное время для прогулки на свежем воздухе со своими собаками. Пусть социальное дистанцирование пойдет всем на пользу - посетите природные и тихие места со своей собакой, однако будьте внимательны в лесопарковых зонах, так как с потеплением проснутся змеи.

Обрабатывайте своих животных от иксодовых клещей, чтобы исключить возможность заражения заболеваниями, переносимыми клещами. Помимо прочего, можете проконсультироваться у своего ветеринарного врача в отношении вакцинации от боррелиоза (болезнь Лайма) своих собак. Это заболевание довольно распространено в Эстонии. Переносчиком боррелиоза является иксодовый клещ.