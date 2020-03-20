Суд обязал виновника тяжелого ДТП компенсировать ущерб: тогда пострадали 13 человек

Суд не удовлетворил ходатайство сотрудника криминальной пробации обратить к исполнению не отбытое 27-летним Кобингом наказание. Суд продлил испытательный срок и срок компенсации ущерба на год и обязал Кобинга возместить пострадавшим в общей сложности 30 350 евро по графику платежей.

Кобинг пояснил суду, что, поскольку он за три года не нашел работу и учится, он не мог возместить убытки и, поскольку у него нет имущества, он не видит вариантов компенсации убытков.

Уездный суд решил, что целесообразно дать Кобингу возможность возместить убытки пострадавшим по графику.

Суд продлил испытательный срок на максимально допустимый законом срок, то есть один год, и обязал Кобинга не реже раза в три месяца в течение 12 последующих месяцев уплачивать пострадавшим 7587,50 евро.

В январе 2017 года Таллиннский окружной суд приговорил Кобинга за совершенное в центре Таллинна 16 мая 2015 года ДТП с 13 пострадавшими к тюремному сроку в два года и восемь месяцев, из которых он должен был реально отбыть шесть месяцев. Остальной срок наказания — два года и два месяца — является условным с трехлетним испытательным сроком. Ранее уездный суд решил, что весь срок наказания должен быть условным.

До того, как сесть за руль, молодой человек употреблял алкоголь. Когда Оливер подъехал к перекрестку Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди, на светофоре горел красный свет. Юноша его проигнорировал и врезался в автомобиль Mercedes с 42-летней Эвой за рулем, который поворачивал налево на Тартуское шоссе. От удара машины отбросило на островок безопасности, где стояли пешеходы.

В ходе расследования было установлено, что Оливер ехал со скоростью 100 км/ч.