Совпадение? Несколько сенаторов в США успели продать акции до обвала бирж из-за коронавируса

По данным издания ProPublica, Ричард Берр, возглавляющий сенатский комитет по разведке, 13 февраля этого года распродал принадлежащие ему и его жене акции, общая стоимость которых оценивается от $688 тыс. до $1,72 млн. Ценные бумаги были проданы в ходе 33 отдельных сделок.

Спустя неделю после продажи акций Берра фондовый рынок пережил резкое падение, потеряв около 30% стоимости.

В четверг общественная радиостанция NPR опубликовала на своем сайте секретную аудиозапись встречи Берра с небольшой группой избирателей, состоявшейся 27 февраля в штате Северная Каролина, которую представляет сенатор. Берр заявил, что вирус намного агрессивнее, "чем что-либо, с чем мы сталкивались в современной истории", сравнив ситуацию с пандемией 1918 года, жертвами которой стали десятки миллионов человек по всему миру.

Позднее Берр написал на своей странице в Twitter, что радиостанция "безответственно исказила" смысл его выступления.

Еще одним сенатором, замеченным в крупной продаже акций в преддверии обвала бирж, стала бывшая глава криптовалютной платформы Bakkt Келли Лоффлер, которая вошла в Сенат в начале этого года.

За три недели до 14 февраля Лоффлер распродала бумаги стоимостью от $1,27 млн до $3,10 млн, пишет The Daily Beast. Продажи осуществлялись преимущественно от имени ее мужа Джеффри Спречера, возглавляющего компанию Intercontinental Exchange (SPB: ICE), которая управляет Нью-Йоркской фондовой биржей и Bakkt. Позднее акции были представлены уже как их совместное имущество.

Первую продажу акций Лоффлер осуществила 24 января, когда прошло закрытое совещание сенатского комитета по здравоохранению, посвященное коронавирусу. Тогда она продала бумаги Resideo Technologies (SPB: REZI) на сумму от $50 тыс. до $100 тыс., их цена с тех пор упала более чем вдвое. Всего было совершено 29 таких операций.

Американское законодательство запрещает конгрессменам торговать ценными бумагами на основе непубличной информации. Лоффлер в ответ на обвинения заявила, что не принимает инвестиционные решения в рамках своего портфеля. "Инвестиционные решения принимаются множеством сторонних консультантов без моего и моего супруга ведома или участия", - написала она в своем аккаунте в Twitter.