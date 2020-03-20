Таллинн поможет нуждающимся в помощи заказать еду на дом

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, работники социальных служб районных управ дают тем, кто не может сам выбраться из дому, информацию о том, как можно заказать доставку продуктов на дом. "Это может быть пожилой человек или родитель-одиночка, которому не с кем оставить больного ребенка. Однако хочу подчеркнуть, что мы помогаем именно тем, кто реально в этом нуждается - чтобы не перегружать курьеров и дать возможность быстро оказать помощь".

Социальные работники посылают данные нуждающихся в помощи в Stockmann, после чего люди, указанные в этих списках, могут по телефону сделать заказ. Оплата заказа производится по электронному счету (в этом случае надо сказать об этом при оформлении заказа), либо карточкой. Бешкина напоминает, что оплата по счету — возможность бесконтактной передачи заказа, его можно просто оставить за дверью, предварительно позвонив по телефону.

При оплате карточкой после каждого клиента терминал будет дезинфицироваться.

Специалист по обслуживанию клиентов примет заказ по телефону и при его выполнении магазин будет исходить из того, чтобы предложить наиболее выгодный вариант. Сразу же с клиентом договорятся о времени доставки (по возможности в тот же день). В пределах Таллинна доставка бесплатная и осуществляется в течение суток с момента оформления заказа в промежуток между 10 и 17 часами.