Миссию обеспечить страну масками и антисептиками взял на себя министр Яак Ааб

Поскольку в Эстонии резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, их запасом помимо медицинских работников необходимо обеспечить также других людей на первой линии реагирования, которые могут оказаться в непосредственном контакте с зараженными, также в них нуждаются социальные работники и сами представители групп риска. Руководить организацией этой работы назначили Яака Ааба, передала пресс-служба правительства.

«Назначение министра государственного управления координатором разумно, учитывая что централизованное определение потребностей и распределение средств является темой, объединяющей государство, местные самоуправления и частный сектор, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Эта проблема нуждается в быстром решении, руководить которым необходимо на политическом уровне».

Для предотвращения распространения вируса многие государства ввели пограничный контроль и ограничения на экспорт, поэтому возникли проблемы с поставками конкретных категорий товаров. «На сегодня спасательный департамент с помощью четырех региональных спасательных центров собрал информацию о потребности в средствах индивидуальной защиты в местных самоуправлениях по всей Эстонии. Нам необходимо дополнительно собрать информацию о том, какие конкретно средства защиты кому нужны, организовать закупки и общение с поставщиками», - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Роль координатора министру поможет выполнять государственный центр вспомогательных услуг.