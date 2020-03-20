Еврокомиссия разрешит нарушить требования пакта стабильности и роста: что это значит?

Комиссия предложит привести в действие общую оговорку об освобождении от ответственности пакта стабильности и роста, чтобы быстро, решительно и скоординированно выступить против пандемии коронавируса, сообщило BNS в пятницу представительство еврокомиссии в Эстонии. После того, как Европейский совет утвердит меру, это позволит странам-членам временно уклониться от действующих обычно бюджетных критериев ЕС, чтобы им было проще отреагировать на кризис.

Предложение является важным следующим шагом к исполнению обещания еврокомиссии использовать все находящиеся в ее распоряжении средства экономической политики, чтобы поддержать страны ЕС в применении мер, которые они считают необходимыми для защиты граждан и смягчения крайне тяжких социально-экономических последствий пандемии.

«Сегодня мы предложили максимально ослабить бюджетные критерии, чтобы правительства стран смогли поддержать всех — системы здравоохранения, работников, людей, на которых тяжело сказался кризис. Я хочу добиться того, чтобы мы занимались человеческими и социально-экономическими аспектами пандемии наилучшим возможным образом», - сказала президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пандемия коронавируса является серьезным шоком для европейской и мировой экономики. Сейчас страны ЕС предпринимают меры, чтобы повысить выносливость своих систем здравоохранения и предоставить помощь сильнее всего пострадавшим от кризиса гражданам и секторам. Эти меры в сочетании с резким снижением экономической активности неизбежно приведут к существенно большему бюджетному дефициту стран.

Еврокомиссия призывает Европейский совет как можно скорее утвердить предложение.