Еврокомиссия разрешит нарушить требования пакта стабильности и роста: что это значит?

Европейская комиссия предлагает для того, чтобы отреагировать на пандемию коронавируса, воспользоваться включенной в пакт стабильности и роста оговоркой об освобождении от ответственности.
Комиссия предложит привести в действие общую оговорку об освобождении от ответственности пакта стабильности и роста, чтобы быстро, решительно и скоординированно выступить против пандемии коронавируса, сообщило BNS в пятницу представительство еврокомиссии в Эстонии. После того, как Европейский совет утвердит меру, это позволит странам-членам временно уклониться от действующих обычно бюджетных критериев ЕС, чтобы им было проще отреагировать на кризис.
Предложение является важным следующим шагом к исполнению обещания еврокомиссии использовать все находящиеся в ее распоряжении средства экономической политики, чтобы поддержать страны ЕС в применении мер, которые они считают необходимыми для защиты граждан и смягчения крайне тяжких социально-экономических последствий пандемии.
«Сегодня мы предложили максимально ослабить бюджетные критерии, чтобы правительства стран смогли поддержать всех — системы здравоохранения, работников, людей, на которых тяжело сказался кризис. Я хочу добиться того, чтобы мы занимались человеческими и социально-экономическими аспектами пандемии наилучшим возможным образом», - сказала президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пандемия коронавируса является серьезным шоком для европейской и мировой экономики. Сейчас страны ЕС предпринимают меры, чтобы повысить выносливость своих систем здравоохранения и предоставить помощь сильнее всего пострадавшим от кризиса гражданам и секторам. Эти меры в сочетании с резким снижением экономической активности неизбежно приведут к существенно большему бюджетному дефициту стран.
Еврокомиссия призывает Европейский совет как можно скорее утвердить предложение.
Еврокомиссия готова принять дополнительные меры по мере развития событий.