Пт, 20.03.2020
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  • В Силламяэ задержаны трое мужчин: выявлен оборот наркотиков в крупном размере

Фото ⟩ В Силламяэ задержаны трое мужчин: выявлен оборот наркотиков в крупном размере

В Силламяэ задержаны трое мужчин. Им предъявлено обвинение в обороте наркотиков в крупном размере.

ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskond

Нарвское отделение полиции сообщило о задержании трех мужчин, которым предъявлено обвинение в обороте наркотиков.

Полицейские Нарвского отделения полиции в последние две недели проводили обыски в Силламяэ, под стражу были взяты трое мужчин, которым было предъявлено обвинение в обороте наркотиков в крупном размере.

Обыски были проведены в ходе уголовного производства, были изъяты разные наркотические средства в большом количестве, а также наличные.

В Силламяэ задержаны трое мужчин. Им предъявлено обвинение в обороте наркотиков в крупном размере.

ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskond

Если вы владеете информацией о возможных наркопреступлениях, то сообщите нам по адресу ida.narkovihje@politsei.ee

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