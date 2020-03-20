Фото ⟩ В Силламяэ задержаны трое мужчин: выявлен оборот наркотиков в крупном размере

Полицейские Нарвского отделения полиции в последние две недели проводили обыски в Силламяэ, под стражу были взяты трое мужчин, которым было предъявлено обвинение в обороте наркотиков в крупном размере.

Обыски были проведены в ходе уголовного производства, были изъяты разные наркотические средства в большом количестве, а также наличные.

В Силламяэ задержаны трое мужчин. Им предъявлено обвинение в обороте наркотиков в крупном размере. ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskond