Касса по безработице начнет принимать ходатайства на выплату пособий из-за кризиса в апреле

Касса по безработице готовится принимать ходатайства о выплате спецпособий тем, кто остался без работы из-за режима чрезвычайного положения. Прием заявок начнется через пару недель, ходатайства ждут от работодателей, пишет Rus.ERR.
"Выплата пособия никак не зависит от размера фирмы. Важно лишь соответствие хотя бы двум из трёх установленных условий. О пособии работникам смогут ходатайствовать фирмы, у которых оборот по сравнению с тем же периодом прошлого года упал более чем на 30%, которые вынуждены были урезать зарплаты на 30% или сократить 30% персонала", - пояснил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.
Сейчас Касса по безработице дорабатывает техническую платформу для приема заявлений о пособии.
"На первой неделе апреля мы уже точно будем готовы принимать заявления работодателей и начнем выплачивать работникам пособия за март месяц", - пообещал Паавел.