Касса по безработице начнет принимать ходатайства на выплату пособий из-за кризиса в апреле

"Выплата пособия никак не зависит от размера фирмы. Важно лишь соответствие хотя бы двум из трёх установленных условий. О пособии работникам смогут ходатайствовать фирмы, у которых оборот по сравнению с тем же периодом прошлого года упал более чем на 30%, которые вынуждены были урезать зарплаты на 30% или сократить 30% персонала", - пояснил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.