Яна Тоом купила для таллиннских ветеранов 69 продуктовых наборов

«Если каждый трудоспособный эстоноземелец оградит хоть одного пожилого человека от нескольких посещений магазина, можно будет сказать – в противодействии атакам коронавируса мы на правильном пути», - сказала Тоом через пресс-секретаря.

В каждом наборе продукты и предметы первой необходимости, всего более двух десятков наименований: овощи, молочные, мясные, рыбные и макаронные изделия и т. п.

«Сама я, к сожалению, в карантине, поэтому волонтер из меня скверный. Но очень здорово читать в социальных сетях, что все больше людей вызываются помогать старикам, активизируясь как на уровне квартирных товариществ, так и на уровне микрорайонов. Так что стараюсь не отставать», - отметила евродепутат.

По ее словам, акция продлится до окончания пандемии, следующая доставка продуктовых наборов – 10 апреля.

Postimees призывает - помоги соседу!

Помогай и замечай вокруг себя тех, кому в кризисной ситуации может быть тяжело — одиноким пенсионерам, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, одиноким родителям с маленькими детьми или другим нуждающимся в помощи.

Что делать:

Свяжитесь с человеком по телефону. При необходимости телефон соседа можно взять у представителей квартирного товарищества;

Избегайте физического контакта с человеком. Пожилые относятся к высокой группе риска и самые уязвимые;

Оставьте необходимые вещи перед дверью соседа, не вступайте с ним в прямой контакт;

NB! Людей и представителей КТ просим удостовериться, что человек, который просит у вас контактный номер соседа, действительно является соседом этого человека.