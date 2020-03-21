«Учитесь на чужих ошибках»: проживающий в Италии Роберт Тяхт обратился к жителям Эстонии

Волейболист итальянской команды высшей лиги «Перуджа» Роберт Тяхт, находясь в эпицентре пандемии коронавируса, посчитал нужным поделиться опытом с жителями Эстонии, которые, по его мнению, относятся к ситуации не так, как следовало бы, пишет портал Sport Postimees.
«Находясь в Италии, я чувствовал, как люди здесь не воспринимали ситуацию всерьез до тех пор, пока все не вышло из-под контроля. Здесь на своих ошибках уже научились и сейчас люди делают все для того, чтобы остановить распространение вируса», - написал Тяхт в соцсетях.
Также он призвал жителей Эстонии пересмотреть свое отношение и начать серьезнее относиться к ситуации: «Ведите себя ответственно и учитесь на чужих ошибках!»
Роберт Тяхт зарабатывает на жизнь в итальянской команде «Перуджа». Поскольку официально игры были прекращены, спортсмен сейчас сидит дома в Италии.
Если в Эстонии на данный момент коронавирус диагностирован у 283 людей, в Италии это число с большой скоростью увеличивается каждый день и уже превышает 40 000 человек. Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции также приходится на Италию - к 20 марта там погибли 4932 человека.