«Учитесь на чужих ошибках»: проживающий в Италии Роберт Тяхт обратился к жителям Эстонии

«Находясь в Италии, я чувствовал, как люди здесь не воспринимали ситуацию всерьез до тех пор, пока все не вышло из-под контроля. Здесь на своих ошибках уже научились и сейчас люди делают все для того, чтобы остановить распространение вируса», - написал Тяхт в соцсетях.

Также он призвал жителей Эстонии пересмотреть свое отношение и начать серьезнее относиться к ситуации: «Ведите себя ответственно и учитесь на чужих ошибках!»

Роберт Тяхт зарабатывает на жизнь в итальянской команде «Перуджа». Поскольку официально игры были прекращены, спортсмен сейчас сидит дома в Италии.