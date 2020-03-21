Почему золото в этот кризис не дорожает, а падает в цене

"Сначала макароны, затем туалетная бумага - а теперь еще и золото". Онлайн-версия еженедельника Der Spiegel сообщает о возникшем в Германии ажиотажном спросе на драгоценный металл. На сайте компании Degussa, рассказало издание, золотыми монетами и слитками, даже килограммовыми, в один из последних дней можно было только полюбоваться: все было распродано.

Ажиотажный спрос розничных покупателей

Длинные очереди выстраивались на этой неделе во Фрайбурге, Лейпциге и Бремене перед филиалами другого крупного розничного торговца драгоценными металлами - Philoro. "Спрос растет примерно с такой же скоростью, с какой распространяется коронавирус", - сообщил журналистам исполнительный директор компании Кристиан Бреннер. Ему даже пришлось перевести свои торговые точки на работу в две смены.

Очередь за золотом примерно из 80 человек наблюдал во Франкфурте-на-Майне корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung. "Я боюсь того, что будет", - объяснил журналисту свои мотивы один из покупателей, и окружающие согласно закивали. Женщина рядом добавила: "А вдруг золото скоро пропадет!". На то, что продавцы взвинтили цены на свой товар, присутствующие внимания не обращают, отмечало издание.

В Германии традиционно видят в золоте "тихую гавань", защитное вложение денег, которое не теряет и даже увеличивает свою стоимость в трудные времена. И вот они наступили, и ажиотажный спрос мелких розничных немецких покупателей выглядит вполне типичной реакцией. А вот крупные международные институциональные инвесторы действуют в условиях нынешней пандемии не хрестоматийно: они продают золото, а не покупают.

Обвал цен на нефть повлек за собой распродажу золота и серебра

Правда, распродажа началась лишь в марте вместе с ускоряющимся обвалом на фондовых, сырьевых и валютных биржах во всем мире. Весь прошлый год цены на золото, наоборот, росли, причем существенно. Если в начале 2019 года тройская унция стоила чуть меньше 1300 долларов, то к концу декабря - уже свыше 1500 долларов.

После этого, в январе-феврале нынешнего года, удорожание в условиях набирающей силы эпидемии и падающей мировой экономики еще больше ускорилось, что полностью соответствовало традиционному представлению о роли золота как антикризисного актива. В результате за тройскую унцию стали давать в начале марта 1700 долларов.

Однако 9 марта, когда мировой сырьевой рынок отреагировал 30-процентным обвалом нефтяных котировок на ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией, резко пошел вниз и рынок драгоценных металлов. Полторы недели спустя золото упало примерно до 1470 долларов, а тройская унция серебра рухнула с 17,5 до менее 12 долларов.