Финляндия названа самой счастливой страной в мире: смотрите, на каком месте Эстония

Все Северные страны вошли в семерку самых счастливых, а страны Балтии существенно отстают.
Финляндию уже третий раз подряд назвали самой счастливой страной в мире. В докладе ООН World Happiness Report сравнили, как жители 156 стран мира оценивают свою жизнь, пишет Yle.
На втором месте в рейтинге, по-прежнему, Дания. На третье место с шестой строчки поднялась Швейцария. Прошлогодний бронзовый призер – Норвегия – в этом году заняла пятую позицию.
Все Северные страны поместились в семерку лучших. Исландия оказалась на четвертом месте, а Швеция на седьмом. Остальные страны, вошедшие в десятку самых счастливых: Голландия, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Канада оказалась лучшей среди стран Южной и Северной Америки, заняв 11 место. Правда, еще в прошлом году Канада была в десятке лучших на девятом месте. США заняли 18 строчку.
В двадцатку самых счастливых вошли те же страны, что и в прошлом году, только их порядок немного поменялся.
Среды стран Балтии выше всех в рейтинге оказалась Литва (41-ое место). Она стоит выше Эстонии на десять позиций (наша страна заняла 51-е место, а Латвия расположилась на 57-ом месте.
Россия в новом рейтинге опустилась на пять пунктов и заняла 73 место. На последнем месте – Афганистан.
Доклад, публикующийся ежегодно, для оценки уровня счастья использует такие критерии как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и отношение к коррупции. Также учитываются средние доходы, гражданские свободы, ожидаемая продолжительность жизни, социальная защита, уровень коррупции и преступности, доступ к медицине, доверие к органам власти и некоторые другие. Результаты основываются на опросах, проводимых в течение трех предыдущих лет.