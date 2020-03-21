Финляндия названа самой счастливой страной в мире: смотрите, на каком месте Эстония

Финляндию уже третий раз подряд назвали самой счастливой страной в мире. В докладе ООН World Happiness Report сравнили, как жители 156 стран мира оценивают свою жизнь, пишет Yle.

На втором месте в рейтинге, по-прежнему, Дания. На третье место с шестой строчки поднялась Швейцария. Прошлогодний бронзовый призер – Норвегия – в этом году заняла пятую позицию.

Все Северные страны поместились в семерку лучших. Исландия оказалась на четвертом месте, а Швеция на седьмом. Остальные страны, вошедшие в десятку самых счастливых: Голландия, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Канада оказалась лучшей среди стран Южной и Северной Америки, заняв 11 место. Правда, еще в прошлом году Канада была в десятке лучших на девятом месте. США заняли 18 строчку.

В двадцатку самых счастливых вошли те же страны, что и в прошлом году, только их порядок немного поменялся.

Среды стран Балтии выше всех в рейтинге оказалась Литва (41-ое место). Она стоит выше Эстонии на десять позиций (наша страна заняла 51-е место, а Латвия расположилась на 57-ом месте.

Россия в новом рейтинге опустилась на пять пунктов и заняла 73 место. На последнем месте – Афганистан.