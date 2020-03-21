Уксус больше не в тренде! Посмотрите, как почистить чайник другими домашними средствами

Все давно знают, что уксус - отличное средство для удаления из чайника накипи. Однако не всем нравится резкий запах, который образуется при его использовании. К счастью, портал Kodustiil нашел другие средства, которые с успехом заменят уксус.
Лимонная кислота
По данным countryliving.com, лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых, в промышленных объемах производится с начала ХХ века. Это отличное средство для борьбы с загрязнениями и отлично подходит для чистки чайника.
Для этого чайник следует наполовину наполнить водой и вскипятить. Добавьте в кипящую воду две столовые ложки концентрированной лимонной кислоты, закройте крышку и подождите двадцать минут. Затем слейте воду, очистите его стенки губкой и тщательно промойте.
Прохладительные напитки
Если вы обнаружили дома недопитую бутылку Coca Cola или Pepsi, не выливайте содержимое, а используйте его для чистки чайника. Эти безалкогольные напитки содержат фосфорную кислоту, которая является отличным средством для удаления накипи. Наполните половину чайника напитком и добавьте воды, чтобы три четверти чайника были заполнены. Вскипятите раствор и забудьте о нем на 30 минут. Затем слейте воду, очистите его стенки губкой и тщательно промойте.