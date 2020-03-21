Неожиданный призыв судьи: в Эстонии надо уменьшить зарплаты госслужащих

«За некоторым исключением, видно, что в среднем в судебной системе наблюдается снижение объема работы, посвященного работе времени и эффективность работы», - признает Майленд, который работает судьей в Харьюском уездном суде.

Поскольку нагрузка судей уменьшилась, по его словам, было бы правильным и справедливым уменьшить и их доходы. «В частном секторе зарплаты работников снижаются. Не должно быть так, что из-за общей беды страдает частный сектор, а общественный сектор свои расходы не должен уменьшать», - объясняет он свою позицию.

Приостановление экономического спада, по его словам, не является обоснованным возражением. Он также считает, что подобный шаг поможет усилить в обществе чувство солидарности, которое сейчас необходимо.

Хельме против снижения зарплат

Но в реальной жизни мы движемся в противоположном направлении. На данный момент зарплаты высших государственных служащих должны наоборот увеличиться с 1 апреля. За этим стоит ежегодная индексация, которая на этот раз поднимет зарплаты высших государственных служащих на восемь процентов. Например, президент, премьер-министр, председатель Рийгикогу и члены парламента будут получать 6662 евро в месяца. Это на 480 евро больше нынешней зарплаты.

В то же время несколько предприятий частного сектора сообщили о урезании зарплат и сокращении. Издание Õhtuleht сообщило, что зарплаты работников временно снизят на 19 процентов, а зарплаты членов правления — на 23 процента. О сокращении зарплат сообщили также Ekspress Grupp и Äripäe. Компания Tallink оповестила, что всех работников ждет урезание зарплаты на 30 процентов.

Экономический эксперт Райво Варе высказал мнение, что политики и чиновники должны пожертвовать надбавки для борьбы с коронавирусом. «Это не запрещает ни один закон», - написал он в соцсетях. Президент Керсти Кальюлайд решила в ближайшие месяцы пожертвовать повышение своей заработной платы на инициативы, непосредственно направленные на преодоление последствий кризиса. Учитывая возможное охлаждение экономики вследствие распространения вируса COVID-19, Таллиннская горуправа решила отказаться от индексации зарплат руководству города. «Нынешняя ситуация затронет большинство предприятий и учреждений Эстонии, и мы должны в любом случае учитывать экономический спад, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – А поскольку индексация заработной платы рассчитывается на базе поступлений социального налога за прошлый год, мы не считает возможным повышать сейчас зарплаты городского руководства».

Также центристы несколько дней назад призвали членов Рийгикогу пожертвовать повышение зарплат эстонским организациям, например, Продуктовому банку или Кайтселийту.